Λάρισα: Ασθενοφόρο έπεσε πάνω σε κλούβα της ΕΛ.ΑΣ στον Πλατύκαμπο – Τραυματίστηκε ο συνοδηγός – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον Πλατύκαμπο Λάρισας, όταν ιδιωτικό ασθενοφόρο προσέκρουσε σε σταθμευμένη κλούβα της ΕΛ.ΑΣ.
  • Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο συνοδηγός του ασθενοφόρου, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν στην περιοχή λόγω αποκλεισμού δρόμου από αγρότες.
  • Ο τραυματισμένος συνοδηγός δήλωσε πως δεν υπήρχε σήμανση, αναφέροντας: «Γιατί έκλεισαν τον δρόμο εδώ στην ερημιά; Δεν είχε αλάρμ τίποτα, θα τα βλέπαμε». Πρόσθεσε επίσης ότι οι τραυματίες είναι καλά διότι ήταν δεμένοι.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Λάρισα: Ασθενοφόρο έπεσε πάνω σε κλούβα της ΕΛ.ΑΣ στον Πλατύκαμπο – Τραυματίστηκε ο συνοδηγός – ΒΙΝΤΕΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (19/12), στον Πλατύκαμπο Λάρισας, όταν ιδιωτικό ασθενοφόρο προσέκρουσε σε κλούβα της ΕΛΑΣ που βρισκόταν σταθμευμένη στην Εθνική Οδό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ΤhessPost.gr, τραυματίστηκε μέλος του πληρώματος που καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν εκεί καθώς το απόγευμα, οι αγρότες διέκοψαν την κυκλοφορία της παρακαμπτηρίου οδού, στο ύψος του κόμβου Πλατυκάμπου και στον αποκλεισμό των διόδων και στο ύψος του Αχιλλείου.

«Γιατί έκλεισαν τον δρόμο εδώ στην ερημιά; Δεν είχε αλάρμ τίποτα, θα τα βλέπαμε», αναφέρει ο τραυματισμένος συνοδηγός, λίγο μετά τη σύγκρουση. Κατά τον ίδιο, οι τραυματίες είναι καλά διότι ήταν δεμένοι.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έχετε πραγματικά μεγάλη καρδιά; 10 χαρακτηριστικά όσων έχουν καλοσύνη

«Η σούπερ» γρίπη εξαπλώνεται στην Ευρώπη-Στοιχεία από το ECDC για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου

Επίδομα παιδιού: Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 397 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Πότε αρχίζει η υποβολή ενστάσεων

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
20:16 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Νίκος Γιαννόπουλος: «Μου επιτέθηκε ο Παππάς – Ήμουν νηφάλιος, δεν τον προκάλεσα» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος, θύμα της επίθεσης του Νίκου Παππά στο Στρασβούργο μίλησε γ...
20:08 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Γιώργος Τράγκας: Ανατροπή από το Πριγκιπάτο του Μονακό για την υπόθεση της κληρονομιάς – Η ανακοίνωση της δικηγόρου της Μαρίας Καρρά

Εξελίξεις στην υπόθεση της κληρονομιάς του Γιώργου Τράγκα, καθώς όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή τ...
19:59 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Έκλεισαν την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας – ΒΙΝΤΕΟ

Έκλεισαν την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας, οι αγρότες, λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Παρασκ...
19:39 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Εμπλοκή και αερομαχίες με οπλισμένα τουρκικά F-16 στο Αιγαίο

Η Τουρκία προκαλεί εισβάλοντας στο Αιγαίο με οπλισμένα τουρκικά μαχητικά, με την Πολεμική Αερο...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα