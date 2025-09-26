Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας – Ξυλοκόπησε την σύντροφό του και την παράτησε γυμνή στον δρόμο

κοινωνία

βιασμός

Ποινή φυλάκισης 2 ετών χωρίς αναστολή επέβαλε την Παρασκευή (26/9) το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας σε άνδρα που χτύπησε και άφησε γυμνή την σύντροφό του στο 133ο χλμ. της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας.

Όπως αναφέρει το LamiaReport, όλα έγιναν την Πέμπτη (25/9) έπειτα από φραστικό επεισόδιο που είχε το ζευγάρι μέσα στο αυτοκίνητο, όπου επέβαιναν επίσης οι ηλικιωμένοι γονείς του άνδρα, με καταγωγή από τη Φθιώτιδα.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο 84χρονος πατέρας του δράστη, στους αστυνομικούς, ο γιος του άρχισε να χτυπάει τη σύντροφό του στο πρόσωπο με τα χέρια και στη συνέχεια την έγδυσε γιατί του είχε κρύψει τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Αφού την κατέβασε από το αυτοκίνητο συνέχισε να την κλωτσάει, ενώ ο ηλικιωμένος μαζί με την σύζυγό του, που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, φοβήθηκαν και προσπάθησαν να απομακρυνθούν.

Τον… έκαψε η κατάθεση του πατέρα του

Την άσχημη εικόνα της γυναίκας περιέγραψαν στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο και διερχόμενοι οδηγοί, οι οποίοι πήραν το «100», ωστόσο ενώπιον του Δικαστηρίου η γυναίκα υποστήριξε ότι τα σημάδια στο πρόσωπό της ήταν από χτύπημα στο ταμπλό. Επίσης για κάτι εγκαύματα που βρέθηκαν στο σώμα της είπε ότι ήταν από εντριβές με οινόπνευμα. Το μόνο που επιβεβαίωσε ήταν η λογομαχία με το σύντροφό της. Ο ίδιος ο δράστης παραδέχτηκε μόνο ότι της έδωσε ένα χαστούκι.

Η προανακριτική κατάθεση του πατέρα του δράστη όμως και του αστυνομικού ήταν αρκετή για να κριθεί ο κατηγορούμενος ένοχος για την πράξη της ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το μόνο που έλαβε υπόψιν το δικαστήριο ήταν να αφαιρέσει από την ποινή του δράστη τη μία ημέρα που πέρασε στο κρατητήριο μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, ο οποίος στη συνέχεια οδηγήθηκε στη φυλακή.

