Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απόψε στην Αττική Οδό στο ύψος Σπάτων – Αρτέμιδος: Κλειστή η αριστερή λωρίδα προς Αεροδρόμιο

  • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στην Αττική Οδό το βράδυ της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου 2025, λόγω εργασιών εγκατάστασης πινακίδας μεταβλητών μηνυμάτων.
  • Από τις 21:00 έως τις 03:00 τα ξημερώματα της Τρίτης, θα αποκλειστεί η αριστερή λωρίδα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στην περιοχή Σπάτων-Αρτέμιδος.
  • Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομείναν πλάτος του οδοστρώματος. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
Enikos Newsroom

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην Αττική Οδό το βράδυ της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου 2025, λόγω εργασιών εγκατάστασης πινακίδας μεταβλητών μηνυμάτων σε γέφυρα.

Συγκεκριμένα, από τις 21:00 έως τις 03:00 τα ξημερώματα της Τρίτης, θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αεροδρόμιο, στο τμήμα μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων Α-50,60 και Α-50,75, στην περιοχή του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομείναν πλάτος του οδοστρώματος.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μειώνουν ταχύτητα και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

11:55 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

