Κρήτη: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 17χρονου – «Γιατί μου πήρε το παιδί μου»

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στην κηδεία του 17χρονου, που έχασε την ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα στον ΒΟΑΚ, στην Κρήτη. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σήμερα στον Ιερό Ναό της Παναγίας Αρχανών.

Η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο «αντίο» στον 17χρονο Γιώργο Τσατσαράκη. Τραγικές φιγούρες οι γονείς του, που αδυνατούσαν να πιστέψουν το μέγεθος της τραγωδίας που χτύπησε την οικογένειά τους.

Η σορός του 17χρονου έφτασε μέσα σε ένα λευκό φέρετρο στο Ναό, ενώ μοιράστηκαν μπομπονιέρες στη μνήμη του 17χρονου.

«Γιατί μου πήρε το παιδί μου», ήταν η σπαραχτική ερώτηση που ακουγόταν συνέχεια, ανάμεσα από τις κραυγές πόνου που έκαναν τους πάντες να λυγίσουν, τη στιγμή που το πλήθος βουβό και αποσβολωμένο δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο 17χρονος δεν βρίσκεται πλέον στην ζωή, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα newshub.gr.

Το τροχαίο

Ο 17χρονος Γιώργος Τσατσαράκης, λίγους μήνες πριν ενηλικιωθεί, έχασε την ζωή του σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ, μεταξύ Αγίας Πελαγίας και Φόδελε, όταν το φορτηγό που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Ο άτυχος Γιώργος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την καμπίνα του οχήματος, ενώ, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, δεν κατάφερε να επανέλθει. Μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Συγγενικό του πρόσωπο έχει συλληφθεί για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άτυχος 17χρονος δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας γεγονός που εάν δεν ίσχυε ίσως να είχε αποτρέψει το μοιραίο.

Την ίδια ώρα οι Αρχές ερευνούν το γεγονός ότι το δυστύχημα έγινε σε σημείο στον ΒΟΑΚ που εκτελούνταν εργασίες.

Όσοι γνώριζαν τον Γιώργου μιλούν για ένα παιδί γεμάτο ενέργεια και δίψα για ζωή. Τραγική ειρωνεία το γεγονός πως είχε εισαχθεί στην Σχολή Εμποροπλοιάρχων, έχοντας μάλιστα ενοικιάσει και σπίτι στη Θεσσαλονίκη, όπου θα ταξίδευε για τις σπουδές του σε λίγες μέρες.

 

 

