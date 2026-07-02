Κοζάνη: Επίθεση αρκούδας σε κτηνοτροφική μονάδα

Επίθεση αρκούδας σημειώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην Τοπική Κοινότητα Ρυμνίου του Δήμου Κοζάνης, με αποτέλεσμα τον θάνατο μίας προβατίνας και τον τραυματισμό αρκετών ακόμη ζώων. Η επίθεση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν η αρκούδα εισήλθε στον στάβλο της μονάδας, η οποία ανήκει στον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Ρυμνίου, κ. Ιγνατιάδη και λειτουργεί από τον ίδιο μαζί με τον αδελφό του.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κ. Ιγνατιάδης, από την επίθεση μία προβατίνα βρέθηκε νεκρή, ενώ αρκετά ακόμη ζώα υπέστησαν τραυματισμούς διαφορετικής σοβαρότητας και χρειάζονται κτηνιατρική φροντίδα. Τις ζημιές διαπίστωσε ο κτηνοτρόφος τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν μετέβη στην κτηνοτροφική μονάδα και αντίκρισε τις συνέπειες της επίθεσης. Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη σειρά επιθέσεων αρκούδων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κτηνοτρόφους.

Οι κτηνοτρόφοι, αλλά και οι αγρότες, ζητούν τη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας των εκτροφών και των καλλιεργειών τους, καθώς, όπως επισημαίνουν, η παρουσία αρκούδων κοντά σε οικισμούς, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες γίνεται ολοένα και συχνότερη.