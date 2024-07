Καβγάς στην παραλιακή: «Οι παίκτες μας δέχτηκαν πρώτοι επίθεση» – Η απάντηση της Ομοσπονδίας της Κροατίας για Ζούμπατς – Σάριτς

Για το επεισόδιο στο οποίο ενεπλάκησαν οι δύο διεθνείς μπασκετμπολίστες, Ίβιτσα Ζούμπατς και Ντάριο Σάριτς σε νυχτερινό κέντρο της παραλιακής πήρε θέση η Ομοσπονδία της Κροατίας.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της, οι δύο παίκτες δέχτηκαν πρώτοι φραστική και μετά σωματική επίθεση από άλλους θαμώνες και βρίσκονταν σε αυτοάμυνα.

Croatian Basketball Federation has weighed in on the Zubac/Saric bar fight in Greece:

“While hanging out at a club in Athens, some of our players were verbally and then physically attacked, prompting them to defend themselves. The incident was brief, thanks to the quick… https://t.co/fHwC282k0R

— michael j. babcock (@mikejbabcock) July 8, 2024