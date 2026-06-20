Κάρπαθος: Εξαρθρώθηκε συμμορία που εξαπατούσε πολίτες με τη μέθοδο του λογιστή – Η σύλληψη 23χρονης στο πλοίο μαζί με τα χρυσαφικα

Τέλος στη δράση συμμορίας που εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες στην Κάρπαθο έβαλε με αστραπιαία επιχείρηση η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 19χρονος και μία 23χρονη, που φέρονται να είχαν έντονη δράση το τελευταίο διήμερο. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία βαριάς μορφής, η οποία περιλαμβάνει τις κατηγορίες της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, των απατών κατ’ εξακολούθηση, καθώς και της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνει και δύο άνδρες, ηλικίας 20 και 21 ετών, μέλη της συμμορίας.

Όπως διακριβώθηκε, η συμμορία αποτελούνταν από τουλάχιστον τέσσερα μέλη τα οποία λειτουργούσαν με συντονισμένες ενέργειες, διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Πώς δρούσε η συμμορία

Ο τρόπος δράσης της σπείρας αποκαλύφθηκε μετά από άμεση αστυνομική έρευνα. Συγκεκριμένα, το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, ένα μέλος της συμμορίας τηλεφώνησε σε πέντε πολίτες προσποιούμενος τον υπάλληλο λογιστικού γραφείου. Σε δύο περιπτώσεις κατάφερε να παγιδεύσει γυναίκες, πείθοντάς τις να μαζέψουν όσα χρήματα και κοσμήματα είχαν στο σπίτι τους. Μάλιστα, ανάγκασε τη μία από αυτές να πάει εσπευσμένα σε τράπεζα για ανάληψη μετρητών. Το πρόσχημα που χρησιμοποίησε ήταν ότι ένας «συνάδελφός» του έπρεπε να καταγράψει τα τιμαλφή σε προκαθορισμένο ραντεβού, ώστε οι γυναίκες να λάβουν κρατική επιδότηση και να γλιτώσουν τη φορολόγηση.

Αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δύο δράστες και το βράδυ της Πέμπτης εντόπισαν την 23χρονη κατά την επιβίβασή της σε πλοίο με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά. Στην κατοχή της βρέθηκαν μέρος των αφαιρεθέντων χρημάτων και χρυσαφικών.

Σε συνέχεια επισταμένης διερεύνησης της υπόθεσης και αξιοποίησης συγκεντρωθέντων στοιχείων, προέκυψε ότι οι δράστες είχαν αποκρύψει τα υπόλοιπα αφαιρεθέντα εντός καταλύματος που είχαν νοικιάσει για το σκοπό αυτό. Το κατάλυμα τέθηκε σε διακριτική επιτήρηση και χθες βραδινές ώρες εντοπίσθηκε ο 19χρονος όταν μετέβη σε αυτό με σκοπό την παραλαβή των κλοπιμαίων.

Το σύνολο των αφαιρεθέντων τιμαλφή σημαντικής εκτιμώμενης αξίας βρέθηκαν και αποδόθηκαν στους δικαιούχους. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.