Καλαμάτα: Χωρίς πυρασφάλεια τα σχολεία – Στον εισαγγελέα γονείς και εκπαιδευτικοί

Σε επίσημες καταγγελίες ετοιμάζονται να προχωρήσουν γονείς και εκπαιδευτικοί στην Καλαμάτα, καθώς σε αρκετά σχολεία της πόλης εντοπίζονται σοβαρές ελλείψεις στα συστήματα πυρασφάλειας. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Καλαμάτας, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς, σχεδιάζει να ενημερώσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας και την Εισαγγελία Πρωτοδικών για την κατάσταση που επικρατεί, ζητώντας την παρέμβασή τους.

Η Ένωση έχει απευθυνθεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια στη Δημοτική Αρχή, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Όπως εξήγησε στην ΕΡΤ Καλαμάτας ο πρόεδρος της Ένωσης, Γρηγόρης Οικονομόπουλος, οι συνεχείς παρεμβάσεις τους δεν έχουν φέρει αποτελέσματα, με αποτέλεσμα να παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας για τους μαθητές.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες της ERTnews, το ζήτημα της πυρασφάλειας στα σχολεία του Δήμου Καλαμάτας έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές. Πρόσφατα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία επέβαλε πρόστιμο στον Δήμο για ελλείψεις πυροπροστασίας σε σχολείο, ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο είχε ασκηθεί δίωξη σε τρία στελέχη του Δήμου, ανάμεσά τους έναν πρώην αιρετό και δύο υπαλλήλους. Σύμφωνα με το σχετικό κλητήριο θέσπισμα, αν και είχαν την νομική υποχρέωση να διασφαλίζουν την εφαρμογή των κανόνων πυροπροστασίας στα σχολεία, διαπιστώθηκε μετά από αυτοψία της Πυροσβεστικής πως δύο σχολικές μονάδες λειτουργούσαν χωρίς εγκεκριμένη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, γονιός μαθητή έχει ήδη προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία για το ίδιο θέμα, την οποία εξετάζει η αρμόδια υπηρεσία.

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν είναι καινούργια. Εδώ και τέσσερα χρόνια, ο Δήμος Καλαμάτας είχε παραλάβει τη μελέτη πυροπροστασίας για το σύνολο των 76 σχολικών συγκροτημάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του. Η μελέτη προέβλεπε συνολικό κόστος παρεμβάσεων ύψους 2.154.000 ευρώ, ποσό που ο Δήμος δήλωσε πως αδυνατούσε να καλύψει.

Το 2023, η Δημοτική Αρχή υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών, επισημαίνοντας ότι τα κονδύλια του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» για την πυρασφάλεια των σχολείων δεν επαρκούσαν. Από το ποσό που προέβλεπε η μελέτη, μόλις 230.000 ευρώ καλύπτονταν από το πρόγραμμα, με το αίτημα του Δήμου να μην λαμβάνει ποτέ απάντηση.

Αργότερα την ίδια χρονιά, ο Δήμος κατέθεσε νέο αίτημα χρηματοδότησης για παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα σχολεία – κυρίως νηπιαγωγεία – ύψους 310.000 ευρώ, εκ των οποίων 59.000 ευρώ θα προέρχονταν από το πρόγραμμα και τα υπόλοιπα από τον δημοτικό προϋπολογισμό. Και αυτό το αίτημα, όμως, έμεινε αναπάντητο.

Το ιστορικό των ενεργειών αυτών παρουσίασε, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 2 Ιουλίου 2025, ο τότε αρμόδιος Αντιδήμαρχος Ανδρέας Καραγιάννης, απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της μειοψηφίας Βασίλη Τζαμουράνη. Ο Αντιδήμαρχος ενημέρωσε το σώμα πως «σε όλα τα σχολεία υπάρχουν πυροσβεστήρες», αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι το υπουργείο δεν είχε απαντήσει στα αιτήματα του Δήμου και ότι οι παρεμβάσεις πυρασφάλειας που προβλέπει η μελέτη δεν έχουν υλοποιηθεί.

Όπως διαπιστώθηκε και από την πλευρά του κ. Τζαμουράνη, δεν υπήρξε καμία αναφορά σε προγραμματισμό ή σε σχέδιο δράσης του Δήμου για το κρίσιμο αυτό ζήτημα που αφορά την ασφάλεια των μαθητών.

Την ερχόμενη εβδομάδα, εκπρόσωποι της Ένωσης Γονέων και των εκπαιδευτικών πρόκειται να καταθέσουν υπόμνημα στις αρμόδιες αρχές, ζητώντας την άμεση παρέμβασή τους για όλα τα σχολικά συγκροτήματα που εξακολουθούν να παρουσιάζουν ελλείψεις στην πυρασφάλεια.