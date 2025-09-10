Καλαμάτα: «Μου το σκότωσαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο» – Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο

Αβάσταχτος είναι ο πόνος για την οικογένεια της 19χρονης Κάτιας, που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο ατύχημα που συνέβη τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (8/9) σε κεντρικό δρόμο στην πόλη της Καλαμάτας.

Ο πατέρας της, μιλώντας στο STAR, κάνει λόγο για τραγικές ευθύνες του οδηγού και η οικογένεια στρέφεται στη δικαιοσύνη για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο πατέρας της θεωρεί ότι για τον θάνατο της κόρης του φταίνε τα τραγικά λάθη του 23χρονου οδηγού.

«Μέσα στην Καλαμάτα δε συνηθίζονται τέτοια ατυχήματα. Ειδικά στην περιοχή τη συγκεκριμένη. Δώσανε σε ένα παιδί 22 χρονών ένα αυτοκίνητο 2000 με 2200 κυβικά, τουτέστιν από 150 μέχρι 180 άλογα».

«Το αυτοκίνητο “πέταγε”»

Η οικογένεια, σε μια προσπάθεια να δικαιωθεί η ψυχή της, ανέθεσε την υπόθεση σε δικηγόρο, ζητώντας να τιμωρηθούν όσοι φταίνε για την απώλεια της.

«Η θέση της οικογένειας είναι ότι, με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής, το αυτοκίνητο κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα μέσα στην πόλη. Το δέντρο δεν κόπηκε από τη ρίζα, που σημαίνει ότι το όχημα χτύπησε χαμηλά, άρα το αυτοκίνητο “πέταγε”», λέει ο Νικόλαος Ρουσσόπουλος, δικηγόρος της οικογένειας.

Έρευνα από την Τροχαία

Η είδηση βύθισε στο πένθος τους δικούς της. Ο αδελφός της γιαγιάς της άτυχης Κάτιας πήγε στο σημείο που άφησε την τελευταία της πνοή, προσπαθώντας να καταλάβει τι έγινε. «Πρέπει να μπήκε με τις “πάντες” στην στροφή… Δεν εξηγείται πώς έκοψε δύο δέντρα», λέει χαρακτηριστικά.

«Δεν μου το σκότωσαν στο δρόμο, αλλά μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Ποιος; Ένας οδηγός που πριν ένα μήνα είχε ξανακάνει ατύχημα», δηλώνει ο πατέρας της άτυχης κοπέλας.

Σημειώνεται ότι ο 23χρονος οδηγός τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Καλαμάτας, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία.

