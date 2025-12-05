Κακοκαιρία Byron: Γατί δημιουργούνται «σιντριβάνια» στα φρεάτια έπειτα από έντονη βροχόπτωση – Η ανάρτηση Κολυδά

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία Byron: Γατί δημιουργούνται «σιντριβάνια» στα φρεάτια έπειτα από έντονη βροχόπτωση – Η ανάρτηση Κολυδά

Τις τελευταίες 24 ώρες η κακοκαιρία Byron πλήττει και την Αττική, με τις βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα το απόγευμα της χθεσινής ημέρας, να είναι πολύ έντονες σε αρκετές περιοχές της Αθήνας. Ανάμεσα στις πιο χαρακτηριστικές εικόνες ήταν αυτές από την Καλλιθέα, όπου ένα φρεάτιο μετατράπηκε κυριολεκτικά σε… σιντριβάνι.

Στα social media κυκλοφόρησαν αρκετά βίντεο που έδειχναν το φρεάτιο να υπερχειλίζει και να «πετάει» νερό.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς προχώρησε σε σχετική ανάρτηση, δίνοντας εξήγηση για το πώς προκαλείται αυτό το φαινόμενο.

@fragiskosofficial Με μόλις 40 λεπτά βροχή έρχομαι σιντριβάνι εδώ στην Καλλιθέα διασταύρωση Σκρα με Ανδρομάχης#fu #fragiskos ♬ πρωτότυπος ήχος – 🔵 Fragiskos 🎤 🎵💫

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Τα φρεάτια “πετάνε” νερό προς τα πάνω όταν το αποχετευτικό δίκτυο φτάσει στα όριά του. Σε μια έντονη καταιγίδα, η ποσότητα της βροχής πέφτει πιο γρήγορα απ’ ό,τι μπορούν να απορροφήσουν οι αγωγοί.

Αν προστεθούν και βουλωμένες σχάρες από φύλλα και σκουπίδια, το νερό δεν βρίσκει διέξοδο προς τα κάτω και δημιουργεί υπερπίεση, η οποία το στέλνει προς τα πάνω.

Πολλοί αγωγοί είναι επίσης παλιοί και μικρής διατομής, σχεδιασμένοι για άλλες εποχές, οπότε δεν μπορούν να διαχειριστούν τα σημερινά ακραία φαινόμενα.

Σε κάθε βροχή με ραγδαιότητα μεγαλύτερη των 100mm/h για κάποιο διάστημα , στην Αθήνα δημιουργούνται προβλήματα. Και ξεκινά η κουβέντα για τα φρεάτια. Τα φρεάτια σε τέτοια φαινόμενα, απλά ΔΕΝ λειτουργούν. Δεν έχουν αυτές τις προδιαγραφές που χρειάζεται , ιδιαίτερα αν ο δρόμος στον οποίον βρίσκονται, στο παρελθόν ήταν ρέμα».

