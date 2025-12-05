Πάτρα: Ανήλικη βρέθηκε αναίσθητη έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε 17χρονη σε περιοχή της Πάτρας, έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ τα ξημερώματα της Παρασκευής (05/12).

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 η ανήλικη βρισκόταν σε φιλικό σπίτι. Εκεί, εντοπίστηκε από γυναίκα να έχει καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και να χάνει τις αισθήσεις της.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου έπειτα από λίγες ώρες αποχώρησε, αφού διέφυγε τον κίνδυνο.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και προχώρησε τόσο στη σύλληψη της γυναίκας, στο σπίτι της οποίας βρισκόταν η 17χρονη, όσο και της μητέρας της.

Οι δύο γυναίκες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης και θα οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.