Κακοκαιρία Byron: «Έχουν πλημμυρίσει σπίτια στη Νέα Πέραμο, έχουν κατέβει φερτά υλικά», λέει ο δήμαρχος Μεγαρέων

Για τη μεγαλύτερη ποσότητα νερού που έχει πέσει εδώ και πολλά χρόνια έκανε λόγο ο δήμαρχος Μεγαρέων, Παναγιώτης Μαργέτης. Η περιοχή «χτυπήθηκε» άγρια τη νύχτα από την κακοκαιρία Byron στη Νέα Πέραμο, υπήρξαν πλημμύρες και τα συνεργεία του δήμου εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Πρέπει να έχει πέσει εδώ σ’ εμάς το περισσότερο νερό από όλη την Ελλάδα», ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Μαργέτης και πρόσθεσε: «Είμαστε επί ποδός, όλα τα μηχανήματα έργου εργάζονται και αυτήν τη στιγμή κινούμαι προς τη Νέα Πέραμο. Εκεί έχουν πλημμυρίσει σπίτια, έχουν κατέβει φερτά υλικά, όμως δεν έχουν αναφερθεί εγκλωβισμοί και δεν κινδύνευσαν άνθρωποι. Η Πυροσβεστική δουλεύει στην άντληση υδάτων, έχουν πέσει πολύ μεγάλες ποσότητες νερού. Το ίδιο και στη βιομηχανική περιοχή. Ευτυχώς, όμως, οριακά δεν είχαμε υπερχειλίσεις ρεμάτων».

Για το οδικό δίκτυο, ο δήμαρχος Μεγαρέων τόνισε: «Υπήρξαν πολλά προβλήματα, όμως επέρχεται σταδιακά η αποκατάσταση. Όπως με ενημέρωσαν, στην Εθνική Οδό άνοιξε ένας διάδρομος προς την Κόρινθο και γίνεται ελεγχόμενη διέλευση των οχημάτων και είναι ελεγχόμενη γιατί υπάρχει η περίπτωση να ξεκινήσει πάλι η νεροποντή. Το ρεύμα για την Αθήνα είναι ανοιχτό και γίνεται κανονικά η κυκλοφορία».