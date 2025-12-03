Καιρός: Νέα επιδείνωση σήμερα με ασθενείς βροχές και τοπικές καταιγίδες – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα στη χώρα με αραιές νεφώσεις στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα που βαθμιαία θα πυκνώσουν και είναι πιθανό στα Δωδεκάνησα να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές στα δυτικά και βαθμιαία κατά τόπους στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα στα νησιά του Ιονίου και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 15 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά έως 16 με 18 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση με τον Τάσο Αρνιακό

Ο μετεωρολόγος του ANT1, Τάσος Αρνιακός, τόνισε: «Περιμένουμε τοπικές ομίχλες, κυρίως στα ηπειρωτικά και νεφώσεις, με βροχές στο Ιόνιο, τα Δυτικά, στα Κεντρικά, τα Ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, θαλάσσια και παράκτια τμήματα και πιθανώς στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη.

Ισχυρότερες πάντως στο Ιόνιο. Λίγα χιόνια μάλιστα θα πέσουν στα βουνά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Αναμένονται νοτιοανατολικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο έως 6. Το βράδυ τοπικά 7 που ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 15-16 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 18-19. Στα νότια νησιωτικά τμήματα τους 19 με 20 έως 21.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν με πιθανή βροχή το βράδυ. Οι άνεμοι ασθενείς μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη περιμένουμε πάνω κάτω παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τα ισχυρότερα φαινόμενα στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, την νότια Κρήτη και την κεντροδυτική Μακεδονία γύρω από τον Θερμαϊκό».

Γιάννης Καλλιάνος: «Έρχεται κακοκαιρία, δεν χρειάζεται πανικός»

Ο Γιάννης Καλλιάνος, σε ανάρτησή του στο Facebook το βράδυ της Τρίτης (02.12.2025), επισημαίνει ότι παρά την κακοκαιρία δεν χρειάζεται πανικός, ενώ ενημερώνει για τις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο, τονίζοντας την ανάγκη να προσέξουν οι πολίτες σε εξωτερικές δραστηριότητες και μετακινήσεις.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου:

«ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΝΙΚΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

Από αύριο, Τρίτη, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία βαθμιαία θα μεταβληθεί και ο καιρός θα καταστεί εκ νέου άστατος, με επίκεντρο τα Δυτικά τμήματα της χώρας. Στο Βόρειο Ιόνιο αλλά και στα κεντροδυτικά γεωγραφικά διαμερίσματα της Ηπείρου αναμένεται εκδήλωση καταιγίδων, κατά τόπους έντονων. Εκεί απαιτείται αυξημένη εγρήγορση, καθώς τα εδάφη παραμένουν εξαιρετικά κορεσμένα από τα προηγούμενα επεισόδια βροχόπτωσης, με ήδη καταγεγραμμένες κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα.

Η αιτία μιας νέας επιδείνωσης συνδέεται με τη μετατόπιση ενός αρκετά ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού από την Ιταλική χερσόνησο προς την Ελλάδα. Έτσι, από την Τετάρτη έως και το Σάββατο, σταδιακά, οι περισσότερες περιοχές της χώρας θα επηρεαστούν από άστατο καιρό, με εκτεταμένες βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Παράλληλα, οι νοτιάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, με ριπές που θα φτάνουν τα 6–7 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στα Δυτικά (Επτάνησα, Ήπειρος, Δυτική Στερεά Ελλάδα και Δυτική Πελοπόννησος) αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή στη Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στα νησιά του ανατολικού και κυρίως του βορειοανατολικού Αιγαίου. Δευτερευόντως, θα επηρεαστούν και οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Σημειώνεται ότι, από τα μεσάνυχτα Τρίτης προς Τετάρτη και στη συνέχεια έως το Σάββατο, καταιγίδες δεν αποκλείονται κατά διαστήματα και στην Αττική, ενώ θα υπάρξουν και διαστήματα με βελτιωμένο καιρό.

Από την Κυριακή και μετά, το σύστημα θα αρχίσει να μετατοπίζεται ανατολικότερα, επιτρέποντας σταδιακή βελτίωση του καιρού. Ωστόσο, από πλευράς θερμοκρασιών, δεν αναμένεται πτώση. Αντιθέτως, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα ελαφρώς υψηλότερα από τις μέσες κλιματικές τιμές της εποχής, κατά περίπου 1–2°C.

Συμπέρασμα:

Το στοιχείο που προκαλεί τον μεγαλύτερο προβληματισμό είναι ότι, για 4–5 ακόμη ημέρες -αρχής γενομένης από αύριο Τρίτη- οι ήδη πληγείσες περιοχές της Δυτικής και Βορειοδυτικής Ελλάδας θα συνεχίσουν να δέχονται κατά διαστήματα βροχοπτώσεις, άλλοτε ήπιες και άλλοτε έντονες, συνοδευόμενες κατά διαστήματα και από τοπικές καταιγίδες. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο αναζωπύρωσης υδρολογικών και γεωτεχνικών προβλημάτων.

ΠΙΘΑΝΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ (κυρίως για τα βορειοδυτικά)

Ενδέχεται να παρατηρηθούν εκ νέου αυξημένες απορροές, άνοδος της στάθμης ποταμών και χειμάρρων, υπερχείλιση μικρών υδατορευμάτων, τοπικά πλημμυρικά επεισόδια σε οικισμούς, αγροτικές εκτάσεις ή οδικά δίκτυα, καθώς και δυσκολίες στην απορρόφηση του νερού από τις υποδομές αποστράγγισης. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να εμφανιστούν φαινόμενα επιφανειακής διάβρωσης ή μεταφοράς φερτών υλικών, που μπορεί να φράξουν ρέματα και τάφρους.

ΠΙΘΑΝΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ (κυρίως για τα Βορειοδυτικά)

Η παρατεταμένη υγρασία, σε συνδυασμό με τις νέες βροχοπτώσεις που θα εκδηλωθούν, ενδέχεται να επιβαρύνει την ευστάθεια πρανών και πλαγιών, αυξάνοντας την πιθανότητα κατολισθήσεων, μικροκαθιζήσεων, καταπτώσεων βράχων ή υποχώρησης χωμάτων σε ορεινούς και ημιορεινούς δρόμους. Σε περιοχές με ιδιαίτερα μαλακό ή διαβρωμένο υπόβαθρο, μπορεί να παρουσιαστούν τοπικές ρηγματώσεις ή προβλήματα σε τεχνικά έργα, όπως δρόμους, τοίχους αντιστήριξης ή αγροτικές υποδομές.

Συνεπώς, χρειάζεται απλώς αυξημένη εγρήγορση, κυρίως στη Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα, ώστε τυχόν μεταβολές στο έδαφος, στη ροή των υδάτων ή στα πρανή να εντοπιστούν έγκαιρα. Δεν πρόκειται για βέβαια πλημμυρικά φαινόμενα ή προβλήματα που αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω, αλλά για ενδεχόμενους κινδύνους που αξιολογούνται λόγω των υφιστάμενων συνθηκών κορεσμού του εδάφους.

Επεξήγηση χάρτη:

Παρατίθεται χάρτης αθροιστικού υετού (συνολικής βροχόπτωσης) από την Τρίτη έως και το Σάββατο, βάσει των προγνωστικών δεδομένων του αριθμητικού μοντέλου ECMWF για την ελληνική επικράτεια, όπως παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.windy.com (πηγή).

Όσο πιο σκούρες εμφανίζονται οι πορτοκαλί αποχρώσεις, τόσο μεγαλύτερα είναι τα αναμενόμενα ύψη βροχής σε χιλιοστά. Αντίθετα, οι πράσινες αποχρώσεις υποδηλώνουν πιο τοπικές και ηπιότερες βροχοπτώσεις, ενώ οι μπλε ή γαλάζιες χρωματικές κλίμακες αντιστοιχούν σε ακόμη πιο εξασθενημένες και περιορισμένης έκτασης βροχές.

Οι θερμοκρασίες που αναγράφονται στον χάρτη αφορούν τις σημερινές ελάχιστες τιμές και δεν αποτελούν προγνωστική πληροφορία, επομένως δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και είναι πιθανό στα Δωδεκάνησα να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές στα δυτικά και βαθμιαία κατά τόπους στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα στα νησιά του Ιονίου και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 15 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά έως 16 με 18 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα θαλάσσια – παραθαλάσσια των υπόλοιπων περιοχών. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα στα νησιά του Ιονίου και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στη νότια Πελοπόννησο από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα από το απόγευμα στη νότια Κρήτη.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και κυρίως στα νότια μετά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 04-12-2025

Στη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική χώρα, τις Σποράδες και την Εύβοια πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο και από το απόγευμα στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-12-2025

Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική χώρα, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βροχές και καταιγίδες που πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 06-12-2025

Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς μέχρι και το μεσημέρι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 07-12-2025