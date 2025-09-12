Καιρός: Καλοκαίρι το Σαββατοκύριακο, γεύση φθινοπώρου την Δευτέρα – Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Enikos Newsroom

κοινωνία

καιρός

Καλοκαιρινό θα είναι το σκηνικό του καιρού το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας, ενώ την Δευτέρα θα υπάρξει «φθινοπωρινό σκίρτημα» και όχι κακοκαιρία, όπως προβλέπει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο γνωστός μετεωρολόγος, σε ανάρτησή του στα social media, εκτιμά ότι την Δευτέρα θα καταγραφεί μία «μία μικρό-διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα», που θα προκαλέσει βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια της χώρας, ενώ θα σημειωθεί και πτώση της θερμοκρασίας.

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του αναφέρει τα εξής:

«Φθινοπωρινό σκίρτημα τη Δευτέρα…Καμία κακοκαιρία!

Καλημέρα!

Σχετικά καλοκαιρινό θα είναι και αυτό το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς και με αρκετή ηλιοφάνεια (και περιορισμενη αστάθεια στα βόρεια ορεινά).Επιπλέον οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 6 μποφόρ.

Επιπλέον η ανομβρία φαίνεται να συνεχίζεται και το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη με θερμοκρασίες μάλιστα λίγο πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Εξαίρεση θα αποτελέσει ο καιρός τη προσεχή Δευτέρα 15/9, όπου μία μικρό-διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα φέρει λίγες βροχές στη χώρα μας κυρίως στα ανατολικά και βόρεια (δείτε το χάρτη).

Παράλληλα η θερμοκρασία θα πέσει πρόσκαιρα 4-5 βαθμούς, ενώ επικρατέστεροι άνεμοι τη νέα εβδομάδα θα είναι οι βοριάδες με εντάσεις που θα αυξομειώνονται.
Καλό Σ/Κ !».

