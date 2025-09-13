Καιρός: Καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο με μικρή πτώση της θερμοκρασίας – Αλλάζει το σκηνικό από τη Δευτέρα

Χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές προβλέπεται να είναι ο καιρός και σήμερα Σάββατο (13/9), θυμίζοντας περισσότερο… Αύγουστο, παρά μέσα Σεπτεμβρίου.. Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) γενικά αναμένεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά. Εκεί ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες και τοπικοί όμβροι στα ορεινά το μεσημέρι – απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά από το μεσημέρι 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 31 με 33 και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Τάσος Αρνιακός: «Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις και μπόρες»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ΑΝΤ1, το φθινόπωρο θα… προσπαθήσει τις επόμενες ημέρες να κάνει πιο αισθητή την παρουσία του. Για σήμερα Σάββατο, όπως αναφέρει, περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες τοπικές νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τα βόρεια θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3-4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο αναμένεται να φτάσουν και τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα είναι σε μικρή πτώση στα ανατολικά και βόρεια φτάνοντας τους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και νότια αναμένεται να φτάσει και τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Nατάσσα Ζιακοπούλου: «Πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές»

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ Νατάσσα Ζιακοπούλου, το Σάββατο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Στερεάς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς στα βόρεια και ανατολικά ενώ στα δυτικά θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα φτάνοντας τους 34 με 35 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο ενώ στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 6 με 7.

Η πρόβλεψη της ΕΜΥ για το Σάββατο 13-9-2025 ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στην κεντρική Μακεδονία πιθανότητα για ασθενείς βροχές τις πρωινές ώρες και για όμβρους στα ορεινά το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στην ανατολική Μακεδονία – Θράκη βορειοανατολικοί 4 με 5 και από το βράδυ στο Θρακικό έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου και στα νησιά του Ιονίου έως 32 βαθμούς.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Πιθανότητα για ασθενείς βροχές τις πρωινές ώρες στη Θεσσαλία και τις Σποράδες και τοπικών όμβρων στα ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Στη Θεσσαλία ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33.και στις Σποράδες έως 27. βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και από το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διεθύνσεις 5 με 6 και από το μεσημέρι πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για ασθενείς βροχές τις πρωινές ώρες και για όμβρους στα ορεινά το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Από τις βραδινές ώρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στη Μακεδονία όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά όπου δεν θα ξεπεράσει 28 με 31 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-09-2025

Αρχικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας εκτός από τη Μακεδονία όπου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι νωρίς το απόγευμα. Βαθμιαία ο καιρός θα καταστεί άστατος και στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και αργότερα στις Κυκλάδες και την Κρήτη με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και μετά το μεσημέρι στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-09-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-09-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.