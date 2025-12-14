Καιρός: Αστάθεια και τοπικές βροχές σήμερα – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Με βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες ξημέρωσε η σημερινή Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025, σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα άστατος, κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Παρά τη γενικότερη κακοκαιρία, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται τοπικές νεφώσεις στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας, με ασθενείς τοπικές βροχές να εκδηλώνονται στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα ανατολικά τμήματα της ανατολικής Στερεάς, στην Κρήτη και στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Αντίθετα, στις υπόλοιπες περιοχές, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη σε ηπειρωτικές περιοχές, ιδιαίτερα τις πρωινές και βραδινές ώρες, καθώς θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, έντασης 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν και τα 5 με 6 μποφόρ.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, στα βόρεια ηπειρωτικά θα κυμανθεί από 13 έως 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 15 με 18 βαθμούς. Στα Δωδεκάνησα, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός κατά τόπους, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς και τους πεζούς.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ANT1, Τάσο Αρνιακό «για την Κυριακή περιμένουμε πρωινές και βραδινές ομίχλες στα Ηπειρωτικά και σχεδόν αίθριο ουρανό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Όμως, στις Σποράδες, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη περιμένουμε νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Βοριάδες 3 με 4, στο Αιγαίο 5, τοπικά 6, υπόφορη θερμοκρασία με παγετό στα βόρεια ηπειρωτικά το πρωί, που θα φτάσει το μεσημέρι στους 13-14 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές στους 15-17 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα στους 18-19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που στα Ανατολικά και Βόρεια θα πυκνώσουν, με μικρή πιθανότητα να βρέξει για λίγο, τοπικά βοριάδες 3 με 5, υπόφορη θερμοκρασία από 6 έως 16-17 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4, υπόφορη θερμοκρασία και θερμοκρασία από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Τη Δευτέρα τώρα περιμένουμε πάνω-κάτω παρόμοιες καιρικές συνθήκες.».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και τα νότια. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Σποράδες, την Εύβοια, στα ανατολικά τμήματα της ανατολικής Στερεάς, την Κρήτη και τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Σχεδόν αίθριος καιρός στις υπόλοιπες περιοχές

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα νότια. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην νότια Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές έως τις μεσημβρινές ώρες στις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Στην βόρεια Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 και στα Δωδεκάνησα έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες έως τις μεσημβρινές ώρες. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, και στα ανατολικά το πρωί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Πιθανόν το πρωί η ορατότητα να είναι τοπικά περιορισμένη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-12-2025

Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις κυρίως στις Σποράδες και στην Εύβοια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-12-2025

Στα δυτικά αραιές νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα πυκνώσουν. Στα ανατολικά γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-12-2025

Τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη το πρωί τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ασθενείς μεταβλητοί και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.