Ηράκλειο: Πλημμύρισαν οι αίθουσες του Ειδικού Σχολείου – Ποτάμια οι δρόμοι σε οικισμούς – ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

Σύνοψη από το

  • Αναστάτωση επικρατεί στο ΕΕΕΕΚ Ηρακλείου, καθώς το 1/3 του σχολείου πλημμύρισε λόγω της βροχόπτωσης, καθιστώντας δυσχερή τη λειτουργία του.
  • Οι προκατασκευασμένες αίθουσες στάζουν νερά και, όπως τονίζουν οι εκπαιδευτικοί, «σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες» ενός ειδικού σχολείου. Η έλλειψη στεγάστρου αφήνει επιπλέον τα παιδιά εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες.
  • Λόγω της έντονης βροχόπτωσης, οι δρόμοι σε οικισμούς του Ηρακλείου, όπως ο Καρτερός και η Αγία Βαρβάρα, μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ στο κέντρο της πόλης συνεργεία προχώρησαν σε κοπές δέντρων για λόγους ασφαλείας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Αναστάτωση επικρατεί ανάμεσα στους μαθητές, τους γονείς αλλά και τους εκπαιδευτικούς του ΕΕΕΕΚ (Ειδικό Σχολείο) στο Ηράκλειο, καθώς το 1/3 αυτού πλημμύρισε. Οι προκατασκευασμένες αίθουσες στις οποίες στεγάζονται οι μαθητές στάζουν νερά, αλλά εκτός αυτού όλο το σχολείο εμφανίζει σοβαρότατα προβλήματα που καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή τη λειτουργία του.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, «οι αίθουσες κοντέινερ όπου τοποθετήθηκαν εκτάκτως πέρυσι τέτοιο καιρό και προβλήθηκαν από την δημοτική Αρχή ως καινούρια σχολική μονάδα, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις ενός ειδικού σχολείου. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ότι με τη σημερινή βροχή το 1/3 των αιθουσών του σχολείου πλημμύρισε…», αναφέρει εκπαιδευτικός στο patris.gr.

Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι εκτός από το πρόβλημα με τις προκατασκευασμένες αίθουσες είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα της έλλειψης στεγάστρου με αποτέλεσμα τα παιδιά να είναι απόλυτα εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες. Το καλοκαίρι τα παιδιά είναι εκτεθειμένα στον ήλιο και το χειμώνα στη βροχή. Όπως εξηγούν για να μπορέσει να μετακινηθεί ένα παιδί από την τάξη του στην τουαλέτα πρέπει να κρατάει ομπρέλα και ειδικά για τα παιδιά που έχουν κινητικά προβλήματα η κατάσταση αυτή δεν είναι καθόλου λειτουργική.

Επίσης, επειδή το σχολείο είναι κοντά στη θάλασσα οι άνεμοι είναι πάρα πολλοί ισχυροί με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κινηθούν τα παιδιά με ευκολία ούτε κατά την είσοδο και την έξοδο των παιδιών ούτε στη διάρκεια του διαλείμματος.

Ποτάμια οι δρόμοι σε οικισμούς

Σημειώνεται ότι λόγω της βροχόπτωσης, σε δύο οικισμούς του Ηρακλείου, στον Καρτερό και την Αγία Βαρβάρα, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Μάλιστα, στο κέντρο του Ηρακλείου τα συνεργεία του δήμου προχώρησαν σε κοπές δέντρων για λόγους ασφαλείας.

ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΚΡΗΤΗ
Φωτό από patris.gr

19:12 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

