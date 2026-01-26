Ηράκλειο: «Ιπτάμενη» λαμαρίνα από ψυγείο χτύπησε γυναίκα – Φωτογραφίες

  • Τυχερή στάθηκε μια γυναίκα την Κυριακή, 26/01, στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν «ιπτάμενη» λαμαρίνα από ψυγείο την χτύπησε, χωρίς ευτυχώς να της προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
  • Το περιστατικό συνέβη όταν το καπάκι ενός ψυγείου καφετέριας αποκολλήθηκε από τον αέρα και χτύπησε τη γυναίκα στο χέρι, ενώ περπατούσε με την οικογένειά της στην πλατεία 18 Άγγλων.
  • Η γυναίκα καταγγέλλει αμέλεια των υπευθύνων, καθώς το καπάκι δεν ήταν ασφαλισμένο και η «ιπτάμενη» λαμαρίνα θα μπορούσε να είχε στοιχίσει ανθρώπινες ζωές, ειδικά αφού δίπλα της στεκόταν και το ανήλικο παιδί της.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ηράκλειο: «Ιπτάμενη» λαμαρίνα από ψυγείο χτύπησε γυναίκα στην πλατεία 18 Άγγλων!

Τυχερή στάθηκε μια γυναίκα την Κυριακή, 26/01, στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν «ιπτάμενη» λαμαρίνα πέρασε δίπλα της, χτυπώντας την, χωρίς ευτυχώς να της προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Όπως καταγγέλλει, σύμφωνα με την ιστοσελίδα creta24, το μεσημέρι της Κυριακής περπατούσε στην πλατεία 18 Άγγλων, με την οικογένειά της, όταν το καπάκι ενός ψυγείου καφετέριας που βρίσκεται στο σημείο, στη συμβολή με την 25ης Αυγούστου, αποκολλήθηκε από τον αέρα και πέρασε «ξυστά» δίπλα της, χτυπώντας την στο χέρι.

Το καπάκι λαμαρίνας προσγειώθηκε στις ζαρντινιέρες που βρίσκονται μπροστά από το κατάστημα, προκαλώντας φθορές και σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Το σοκ για την ίδια ήταν μεγάλο, αφού δίπλα της στεκόταν και το ανήλικο παιδί της, ενώ αποσβολωμένοι έμειναν και όσοι βρέθηκαν μπροστά το περιστατικό.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσιεύει το Creta24, το κομμάτι λαμαρίνας είχε σκουριασμένα στηρίγματα, ενώ όπως τονίζει η καταγγέλλουσα όλα έγιναν σε μια στιγμή και αν είχε κάνει ένα βήμα πιο δεξιά θα είχε βρεθεί στην πορεία της.

Η γυναίκα καταγγέλλει πως από τύχη δεν τραυματίστηκε σοβαρά και πως το καπάκι του ψυγείου, ειδικά στο σημείο που βρίσκεται τοποθετημένο και με δεδομένο πως ήταν γνωστό πως οι άνεμοι θα ήταν ισχυροί, θα έπρεπε να έχει ασφαλιστεί, ενδεχομένως με κάποια αλυσίδα.

 

 

 

11:14 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

