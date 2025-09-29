Ηράκλειο: Αιματηρή συμπλοκή με έναν τραυματία στο λιμάνι της Παντάνασσας  

Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/9) στο λιμανάκι της Παντάνασσας Ηρακλείου, στην Κρήτη, όταν δύο άνδρες ήρθαν σε σφοδρή αντιπαράθεση που κατέληξε σε αιματηρή συμπλοκή.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το neakriti, και οι δύο τραυματίστηκαν, με τον έναν να φέρει χτυπήματα στο πρόσωπο και να χρειάζεται ράμματα. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται από τους γιατρούς, χωρίς να κρίνεται σοβαρή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν τα τραύματα προήλθαν από αιχμηρό αντικείμενο ή από άλλο μέσο.

Οι πληροφορίες από το ίδιο μέσο ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι δύο εμπλεκόμενοι φαίνεται να είναι παλιοί γνώριμοι και να υπάρχουν μεταξύ τους διαφορές.