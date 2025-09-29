Οριστικό: Η Ελλάδα κινείται για 2+2 φρεγάτες FREMM από την Ιταλία – ΒΙΝΤΕΟ

Η Ελλάδα κινείται άμεσα για την πρόσκτηση 2+2 φρεγατών FREMM από την Ιταλία, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, να υπογράφει σχετικό μνημόνιο με τον Ιταλό ομόλογό του Γκουΐντο Κροσέτο (Guido Crosetto).

Του Χρήστου Μαζανίτη

O Νίκος Δένδιας υπέγραψε με τον Ιταλό ομόλογό του δύο μνημόνια, που ανοίγουν την πόρτα για την πρόσκτηση 2+2 φρεγατών FREMM. «Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι σήμερα εδώ στη Λα Σπέτσια, στην Βάση του Ιταλικού Ναυτικού. Είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Ιταλό ομόλογο μου, Γκουίντο Κροσέτο που κατέληξε στην υπογραφή αυτών των δύο πρωτοκόλλων που ξέρετε» ανέφερε πάνω από την φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού της Ιταλίας F 598 ITS ‘Spartaco Schergat’, όπου παρεβρέθη με τον Ιταλό ομόλογό του Γκουΐντο Κροσέτο (Guido Crosetto).

Παρουσία των δύο Υπουργών, υπογράφηκε από τον Γενικό Διευθυντή Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) Υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα και τον Ιταλό ομόλογό του Διευθυντή Εθνικών Εξοπλισμών της Ιταλίας Αντιναύαρχο Ottaviani Giancinto, Μνημόνιο Συνεργασίας για τη Ναυτική Συνεργασία Ελλάδας – Ιταλίας και Δήλωση Προθέσεων για την απόκτηση 2+2 ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM, κλάσης Bergamini, τονίζοντας: «Το ένα από τα δύο πράγματι ανοίγει την πόρτα για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε δύο φρεγάτες FREMM -σαν αυτή που είμαστε επάνω- και με τη δυνατότητα να πάρουμε άλλες δύο. Δύο πλοία ή τέσσερα πλοία δεκαετίας, με εξαιρετικές δυνατότητες, σε εξαιρετική κατάσταση».

Όπως ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, οι φρεγάτες θα υποστούν και πρόγραμμα εκσυγχρονισμού, εφοδιάζοντάς τις με βαλλιστικούς – στρατηγικούς πυραύλους.

«Δεν σας κρύβω ότι για εμάς θα ήταν σημαντικό οι φρεγάτες FREMM να μπορούν να έχουν την δυνατότητα να φέρουν και αυτές τον καινούργιας γενιάς πύραυλο ELSA, τον οποίο θα φέρουν και οι φρεγάτες Belharra. Και είναι κάτι που όπως η εταιρεία μας λέει είναι απολύτως εφικτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν την τεράστια δύναμη αποτροπής την οποία μπορεί να αποκτήσει το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Το έλεγα -στην αρχή καταλαβαίνω δεν ήταν τόσο εύκολα πιστευτό- είναι όμως πια σαφές. Περνάμε σε μια Νέα Εποχή για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, σε μια Νέα Εποχή για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό» ανέφερε στις δηλώσεις του.

 

 

