Ίλιον: Συνελήφθησαν 2 ανήλικοι που έκαναν φάρσα για τοποθέτηση βόμβας σε σχολείο

Στη σύλληψη δύο 17χρονων, οι οποίοι έκαναν τηλεφωνική φάρσα για τοποθέτηση βόμβας σε σχολείο στο Ίλιον, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διασπορά ψευδών ειδήσεων κατά συναυτουργία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το μεσημέρι της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική κλήση σε σχολική μονάδα στο Ίλιον, κατά την οποία άγνωστοι έκαναν λόγο για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου, με τη συνδρομή άλλων αστυνομικών, μετέβησαν άμεσα στο σημείο όπου έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών και διενήργησαν ενδελεχή έλεγχο σε όλους τους χώρους, χωρίς να εντοπιστεί ύποπτο αντικείμενο.

Στη συνέχεια, όπως επισημαίνεται από την Αστυνομία, κατόπιν αξιοποίησης και διασταύρωσης πληροφοριών σε συνεργασία με τη διοίκηση της σχολικής μονάδας, προέκυψε ότι η επίμαχη τηλεφωνική κλήση είχε πραγματοποιηθεί από δύο ανήλικους μαθητές, που χρησιμοποίησαν την τηλεφωνική σύνδεση συμμαθήτριάς τους.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.