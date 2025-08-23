Ιερέας χόρευε την Ευβοιώτισσα σε πανηγύρι και έκλεψε τις εντυπώσεις – Δείτε βίντεο

Χαμόγελα, μουσική, χορός και κέφι την Παρασκευή στο πανηγύρι της Παναγίας Πούντας, κοντά στο χωριό Καλέντζι, που ανήκει στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου στην Εύβοια, με έναν ιερέα να κλέβει την παράσταση για ακόμα μια φορά.

Το πανηγύρι της Παναγίας Πούντας συγκέντρωσε εκατοντάδες επισκέπτες από όλη την Εύβοια, με παραδοσιακή μουσική, τοπικά εδέσματα και πολύ κέφι που κράτησε μέχρι αργά το βράδυ.

Σύμφωνα με το evima.gr, o παπά-Χρήστος έκλεψε την παράσταση και ξεσηκώνοντας τους παρευρισκόμενους με τα βήματά του.

