Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στην Τιθορέα λόγω βλάβης στο σύστημα τηλεδιοίκησης – Ταλαιπωρία για 34 επιβάτες 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Hellenic Train

Ανακοίνωση εξέδωσε η Hellenic Train, μέσω της οποίας ενημερώνει το επιβατικό κοινό, ότι σήμερα 14 Σεπτεμβρίου, η αμαξοστοιχία 521, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Λειανοκλάδι- Αθήνα, ακινητοποιήθηκε στην Τιθορέα στις 07:00, λόγω βλάβης στο σύστημα της τηλεδιοίκησης στο τμήμα Δαύλεια- Σφίγγα.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι:

«Τεχνικό προσωπικό του Διαχειριστή Υποδομής (κλειδούχος) μετέβη στο σημείο για την αποκατάσταση του προβλήματος. Μετά την επιδιόρθωση της βλάβης, η αμαξοστοιχία αναχώρησε για τον τελικό της προορισμό με καθυστέρηση 95 λεπτών.

Η εταιρεία έλαβε άμεσα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος, δίνοντας προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των 34 επιβατών του συρμού. Το προσωπικό της αμαξοστοιχίας πραγματοποίησε ενημερωτικές ανακοινώσεις, ενώ προσφέρθηκαν νερά στους επιβάτες κατά τη διάρκεια της αναμονής.

Η Hellenic Train ενημερώνει επίσης ότι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας μπορούν να αποζημιωθούν με το 25% της αξίας του εισιτηρίου τους, με τους παρακάτω τρόπους:

– Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά, αποζημιώνονται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.

– Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν:

– είτε να απευθυνθούν σε κάποιο εκδοτήριο Σταθμού για την αποζημίωση του εισιτηρίου.

– είτε να στείλουν γραπτό αίτημα στην εταιρεία μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων με τον αριθμό του εισιτηρίου, αν είναι ηλεκτρονικό, ή να επισυνάψουν το pdf του εισιτηρίου ή ευκρινή φωτογραφία αν είναι εκδοτηρίου, ζητώντας το αναλογούν αντίτιμο, το οποίο θα επιστραφεί στην κάρτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του εισιτηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης, οι επιβάτες παρακαλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Hellenic Train ή να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών». 

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

