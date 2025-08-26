Γυναικοκτονία στον Βόλο: Η προκλητική απολογία του 40χρονου και οι νέες αποκαλύψεις – Δεν κατάφεραν να πάνε στην κηδεία της 36χρονης τα 4 παιδιά της

Την ώρα που ο 40χρονος απολογείτο για την δολοφονία της συζύγου του στον Βόλο, φίλοι και συγγενείς έλεγαν το τελευταίο «αντίο» στην 36χρονη Μαριόλα, που δολοφονήθηκε άγρια, μπροστά στα μάτια των παιδιών τους.

Η κηδεία της άτυχης γυναίκας πραγματοποιήθηκε στην Κορυτσά της Αλβανίας, εν απουσία των τεσσάρων παιδιών της, τα οποία δεν κατάφεραν να αποχαιρετήσουν τη μητέρα τους, καθώς δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν στη γειτονική χώρα, για γραφειοκρατικούς λόγους.

«Ήθελα να πάω Αλβανία για τη μαμά αλλά δεν μπορώ να πάω γιατί δεν μου κάνουν τα χαρτιά, επειδή αν πάω εκεί πρέπει να κάτσω 3 μήνες και δεν θέλω να πάω γιατί έχω τα μικρά, δεν θέλω να τα αφήσω . Πήγα εδώ πέρα, την είδα τη μητέρα μου, αυτό μόνο», είπε η μεγάλη κόρη του θύματος, σύμφωνα με το gegonota.news.

Προκλητικός ο 40χρονος στην απολογία του – «Δεν είχα πρόθεση να την σκοτώσω, ήθελα μόνο να την τρομάξω»

Μετανιωμένος αλλά προκλητικός εμφανίστηκε μέσω του απολογητικού υπομνήματος που κατατέθηκε ενώπιον της ανακρίτριας, ο 40χρονος, ο οποίος έκανε λόγο για μία «άψογη, ήρεμη, γαλήνια, φυσιολογική οικογενειακή ζωή», η οποία κλονίστηκε ιδιαίτερα, όταν διαπίστωσε -όπως ισχυρίστηκε- ότι η ίδια διατηρούσε παράλληλη ερωτική σχέση με άλλον άνδρα.

Ο 40χρονος συζυγοκτόνος, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, πέρασε το πρωί της Κυριακής το κατώφλι της ανακρίτριας Βόλου, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας, και στην συνέχεια κρίθηκε προφυλακιστέος.

Στο απολογητικό υπόμνημα που παρουσίασε το enikos.gr, ο 40χρονος συζυγοκτόνος αρχικά επισημαίνει πως με την σύζυγό του απέκτησαν 4 παιδιά, τα οποία και μεγάλωσαν μαζί, έχοντας μία άριστη συναισθηματική σχέση και ερωτική ζωή, χωρίς αυτή να διαταραχθεί για κανέναν λόγο, με αγάπη και αφοσίωση. «Η έγγαμη συμβίωση μας κλονίσθηκε ιδιαίτερα μετα το Πάσχα 2025 οπότε πληροφορήθηκα, διαπίστωσα, ότι διατηρούσε παράλληλη ερωτική σχέση με άλλον άνδρα, με τον οποίον είχε σχεδόν καθημερινή επικοινωνία με συχνή ανταλλαγή ερωτικών μηνυμάτων και πιθανολογώ ότι συναντούσε και συνευρίσκετο μαζί του ερωτικά, όπως άλλωστε ομολόγησε μετα από παλινωδίες ενώπιον μου».

«Δεν είχα πρόθεση να την σκοτώσω, αλλά να την τρομάξω»

Όπως ισχυρίζεται, η παραπάνω εξέλιξη τον δυσαρέστησε, τον εξόργισε και τον έφερε εκτός εαυτού, το μοιραίο πρωινό της Παρασκευής (22/08), που στέρησε με τόσο βίαιο τρόπο την ζωή της συζύγου του, δίχως καν να υπολογίσει πως βρίσκονταν μπροστά τα τρία από τα τέσσερα παιδιά τους. «Η απόφασή της, να διαλύσει την σχέση μας, την οικογένειά μας που με κόπο δημιουργήσαμε, σε συνδυασμό με την αποκάλυψη ότι το νεογνό που κυοφορούσε πριν λίγο καιρό και απέβαλε δεν ήταν δικό μου -ανακοίνωση που έκανε με άκρως χλευαστικό, προσβλητικό και ειρωνικό ύφος-, αναφορά που με έθιξε βάναυσα ως άνδρα, είχε ως αποτέλεσμα να περιέλθω σε κατάσταση αμόκ».

Στις επόμενες γραμμές, ο 40χρονος περιγράφει με λεπτομέρεια πως σκότωσε την σύζυγό του, στην πόρτα του σπιτιού τους, όσο εκείνη προσπαθούσε να ξεφύγει από την μανία του, τονίζοντας ωστόσο πως δεν είχε σχεδιάσει το στυγερό έγκλημα, αλλά έδρασε σε κατάσταση βρασμού ψυχικής ορμής και με σοβαρή διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών του, ενώ παράλληλα επισημαίνει πως δεν ήθελε να την δολοφονήσει, αλλά μόνο να την… τρομάξει.

«Άρπαξα ένα αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποιούσαμε για το ψήσιμο κρεατικών στο μπαλκόνι, χωρίς να το έχω σχεδιάσει, προμελετήσει με ανθρωποκτόνο πρόθεση, οπλίστηκα και της επιτέθηκα με θυμό, με πνευματική θόλωση και να της καταφέρω πλήγματα στο στήθος και τον λαιμό, χωρίς να αντιλαμβάνομαι και να συνειδητοποιώ ουδόλως ότι ήταν θανατηφόρα και έτσι της αφαιρούσα την ζωή, που σε καμία περίπτωση δεν επεδίωκα, δεν είχα τέτοια εγκληματική πρόθεση, ήθελα παρά μόνο να την τρομάξω, να την συνεφέρω, να την ταρακουνήσω, διότι με υποτίμησε με τον πλέον καταφρονητικό και ονειδιστικό τρόπο».

«Θα ήθελα να γυρίσει πίσω ο χρόνος»

Όπως κατέθεσε ενώπιον της ανακρίτριας Βόλου, ήθελε να διατηρήσει την σχέση τους, να «κρατήσω την γυναίκα μου» και να μην διαλυθεί η οικογένειά τους, «πλην όμως ενήργησα ανορθόδοξα και κατέληξα στο άλλο άκρο, έγινα χωρίς να το έχω προμελετήσει ο δολοφόνος της γυναίκας που αγάπησα και λάτρεψα, διέπραξα ένα στυγερό, φριχτό έγκλημα, αποστέρησα από τα παιδιά μας την πολυαγαπημένη μητέρα τους. Έχω ειλικρινώς μετανιώσει για την αποτρόπαια πράξη μου, θέλω να ζητήσω συγγνώμη πρωτίστως από τα τέσσερα παιδιά μου, τους συγγενείς της, την κοινωνία για την τραγωδία που μη ηθελημένα προκάλεσα, άσχετα αν βάναυσα προκλήθηκα και ένιωσα βαρύτατα προσβεβλημένος».

Μάλιστα, τώρα επισημαίνει πως θα ήθελε να γυρίσει ο χρόνος πίσω, «να ήταν στην ζωή η γυναίκα μου, και να ήμουν εγώ στην θέση της. Είμαι κυριολεκτικά συντετριμμένος, συγκλονισμένος και ψυχικά καταρρακωμένος, απελπισμένος και προχθές σκέφθηκα στο κρατητήριο να θέσω βίαιο τέλος στην ζωή μου».

Ακολούθως, υποστηρίζει πως νιώθει τύψεις ενοχής για την «πρόωρη απώλεια, την δολοφονία της συζύγου μου», ενώ καταδικάζει τον εαυτό του που δεν επέλεξε την οδό της λογικής και της αυτοσυγκράτησης, της αυτοκυριαρχίας, «ζητώντας την λύση του γάμου μας, που δεν σεβάστηκε η εκλιπούσα, ώστε η έντονη λογομαχία, ο διαπληκτισμός της 22/8/2025 να μην εκτραχυνθεί, παρεκτραπώ και φθάσω στο έγκλημα».

«Διαψεύδω κατηγορηματικά ότι την βίασα»

Σχετικά με τις δηλώσεις των συγγενών της άτυχης 36χρονης, οι οποίοι ανέφεραν πως ήταν βίαιος μαζί της και ότι την βίαζε και την άφηνε έγκυο για να μην τον χωρίσει, ο 40χρονος συζυγοκτόνος τις διαψεύδει κατηγορηματικά. «Διαψεύδω κατηγορηματικά ότι υπήρξα βίαιος μαζί της, ότι της έχω ασκήσει σωματική βία καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, ή την εξανάγκαζα με βία ή απειλή σε συνουσία χωρίς την θέληση της, δεν ανταποκρίνεται ουδόλως στην πραγματικότητα αποτελεί ψευδή ισχυρισμό. Αλλιώς θα με είχε καταγγείλει για οποιοδήποτε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας».

Παράλληλα, ο 40χρονος αιτήθηκε την άμεση διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης ώστε να διαπιστωθεί εάν πάσχει από ψυχικό νόσημα, «δεδομένου ότι είχα νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό κατάστημα από όπου εξήλθα κατόπιν τριήμερης ακούσιας νοσηλείας προσφάτως κατόπιν απόπειρας αυτοχειρίας και μου είχε χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνω και σήμερα, διαγνώσθηκα με διαταραχή και αγχώδη σύγχυση, που εμφανίσθηκε το τελευταίο διάστημα, και επιδεινώθηκε προκειμένου να κριθεί αν αιτιολογημένα τυγχάνω ελαττωμένου καταλογισμού. Επαναλαμβάνω την συγγνώμη και την ειλικρινή μεταμέλειά μου».

«Έχει μετανιώσει για την πράξη του»

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του 40χρονου, κ. Βασίλης Νουλέζας, δήλωσε στο enikos.gr πως έδωσαν στην ανακρίτρια βίντεο και φωτογραφίες που αποδεικνύουν την εξωσυζυγική σχέση του θύματος, και πρόσθεσε ότι «απολογηθήκαμε ενώπιον της κας ανακρίτριας Πρωτοδικών Βόλου, για τις 2 κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο εντολέας μου, που αφαίρεσε την ζωή της 36χρονης συζύγου του, αρνούμεθα την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ότι δηλαδή είχε προσχεδιάσει το έγκλημα, λέγοντας ότι τυχαία ευρισκόμενος στο μπαλκόνι, έπειτα από έντονο διαπληκτισμό της επιτέθηκε με ένα αιχμηρό αντικείμενο με απόληξη μαχαιριού που υπήρχε στην ψηστιέρα στο μπαλκόνι του μπάρμπεκιου, με σκοπό να την τρομοκρατήσει, να την φοβερiσει, ώστε να του πει την αλήθεια αν το παιδί που έχασε προ δύο μηνών ήταν βιολογικά δικό του. Επίσης, αν σχετιζόταν και είχε συνάψει εξωσυζυγική ερωτική σχέση με εκείνον, ώστε να χωρίσουν πολιτισμένα, εκείνη όμως του επαναλάμβανε ψέματα ότι δήθεν δεν επικοινώνησε μαζί του, που αποδεικνύεται αναληθές και επίσης του μίλησε προσβλητικά, γεγονός που τον εξόργισε και καταδιώκοντάς την στην πολυκατοικία πριν την έξοδο, της κατάφερε δύο πλήγματα που αποδείχτηκαν θανατηφόρα.

Έχει μετανιώσει για την πράξη του, δεν είναι κατεξοχήν δολοφόνος, δεν υπήρξε βίαιος μαζί της κατά την 20ετή και πλέον συμβίωση, παρά μόνο τους τελευταίους 5-6 μήνες που είχε αναδείξει το ζήτημα της εξωσυζυγικής σχέσης, της ψύχρανσης της ερωτικής σχέσης της μαζί του, και εξαιτίας του γεγονότος ότι επικοινωνούσε μαζί του γεγονός που επιβεβαίωσαν και τα παιδιά που είχαν παρέμβει».

Ο κ. Νουλέζας κάνει λόγο για μία οικογενειακή τραγωδία, καθώς και για ένα ειδεχθές και αποτρόπαιο, φρικτό έγκλημα «που διέπραξε ένας άνθρωπος που εργαζόταν νυχθημερόν σε 2 επαγγέλματα προκειμένου να βιοποριστεί η οικογένεια του. Ήταν αφοσιωμένος, αγαπούσε υπερβολικά τη γυναίκα του, που τελικά σκότωσε με τα ίδια του τα χέρια, και αρνείται την κατηγορία της οπλοφορίας. Θα προσπαθήσει να ανακτήσει την μνήμη του, πού πέταξε το αιχμηρό αντικείμενο βοηθώντας στο έργο της κυρίας ανάκρισης. Αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη της πράξης του ζητώντας δημόσια συγγνώμη από τα παιδιά του και τους συγγενείς».

Βόλο: Νέες αποκαλύψεις από την αδελφή της 36χρονης – «Είχε κάνει 20 εκτρώσεις»

Νέες πληροφορίες είδαν το φως της δημοσιότητας για τον εφιάλτη που ζούσε η 36χρονη. Σύμφωνα με την αδελφή της, ο συζυγοκτόνος είχε κάνει κόλαση την ζωή της 36χρονης, η οποία αρκετές φορές κρυβόταν από τον σύζυγό της αλλά εκείνος πάντα την έβρισκε. Μάλιστα σύμφωνα με την ίδια, η 36χρονη είχε κάνει τουλάχιστον 20 εκτρώσεις.

«Από ζήλια, από ζήλια τα έκανε όλα αυτά και το ξέρω γιατί μου τα έλεγε η αδελφή μου, αυτή ήταν αγάπη γι’ αυτόν. Τώρα αυτός βγάζει αφορμή ότι είχε άλλον, άμα είχε άλλον ας την χώριζε. Αυτός ήθελε γυναίκα με το ζόρι δηλαδή; Που δεν μπορούσε να την κάνει ευτυχισμένη, με τον τρόπο που συμπεριφερόταν στο σπίτι. Αυτή πήρε το χώμα για πάντα, ας πάρει και αυτός την φυλακή για πάντα» ανέφερε η αδελφή της, μιλώντας στο Mega.

Σε άλλο σημείο η αδελφή της αναφέρει πως η 36χρονη κρυβόταν αρκετές φορές από 40χρονο σύζυγό της αλλά εκείνος πάντα την έβρισκε.

«Σε εμένα η αδερφή μου έχει έρθει πάρα πολλές φορές, κρυβόταν αλλά την έβρισκε από συγγενείς, οπότε δεν την άφηνε ήσυχη. Αυτός ήταν κολλημένος να της κάνει την ζωή κόλαση. Ρωτήστε στον Βόλο πόσες εκτρώσεις έχει κάνει, ας βγάλουν τον φάκελο αν θέλουν, έχουμε αποδείξεις, 20 φορές και αυτό δείχνει πόσο ήθελε να την κρατήσει με το ζόρι την αδερφή μου γιατί νόμιζε ότι με το να κάνει παιδιά θα την είχε κοντά του. Τώρα τελευταία όταν πήγε στον γιατρό και έκανε έκτρωση, επειδή επίτηδες το έκανε γιατί νόμιζε ότι την απατούσε, πήγε έκανε την έκτρωση και λέει ο γιατρός: “κοίτα η ζωή σου άμα το ξανακάνεις αυτό, είναι επικίνδυνο, μπορεί να πεθάνεις”».