«Αγαπούσα υπερβολικά, παθολογικά τη γυναίκα μου, δεν είχα σχεδιάσει να την σκοτώσω, να της κάνω κακό, ήθελα μόνο να την τρομάξω με αυτό που πήρα στα χέρια μου» ισχυρίζεται με προκλητικό τρόπο ο 40χρονος, ο οποίος σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του, μπροστά στα μάτια των παιδιών τους, στον Βόλο.

Μιλώντας στο Mega, o 40χρονος υποστήριξε ότι ζήλευε παθολογικά την γυναίκα του και δεν είχε σχεδιάσει να την σκοτώσει. «Εξαγριώθηκα, έχασα την λογική μου, έσβησε το μυαλό μου όταν μου είπε ότι το παιδί που έχασε δεν ήταν δικό μου και ότι θα μου στέλνει φωτογραφίες και βίντεο με τον καινούργιο σύντροφο της. Οι υπόνοιες μου επιβεβαιώθηκαν. Από το Πάσχα και μετά ξεκίνησε το κακό. Ένας τρίτος κατέστρεψε την ζωή μας» είπε.

Και πρόσθεσε: «Έχω μετανιώσει, σκέφτομαι τα παιδιά μου, τι θα απογίνουν, μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω, ήθελα να κάνω κακό στον εαυτό μου. Δούλεψα σκληρά για την οικογένεια μου και της είχα απόλυτη εμπιστοσύνη, όμως στο TikTok και στο Facebook επικοινωνούσε με άλλον άντρα και άλλαξε τελείως η συμπεριφορά της. Προσπάθησα πολλές φορές να σώσω τον γάμο μου, είχαμε μόνο επεισόδια φραστικά ποτέ δεν σήκωσα το χέρι. Αγαπώ υπερβολικά τα παιδιά μου και τους ζητώ συγγνώμη».

Το επικρατέστερο σενάριο για την επιμέλεια των παιδιών της 36χρονης

Με κατεπείγουσα εντολή της Εισαγγελίας Βόλου ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία κοινωνικής έρευνας, προκειμένου να αποφασιστεί, ποιος θα αναλάβει την επιμέλεια των τριών από τα τέσσερα ανήλικα παιδιά της οικογένειας με καταγωγή από την Αλβανία που έμειναν ορφανά μετά την δολοφονία της 36χρονης μητέρας τους από τον 44χρονο πατέρα τους την περασμένη Παρασκευή. Ο δράστης αναμένεται να απολογηθεί αύριο.

Η εντολή διαβιβάστηκε σήμερα στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου, που ήδη έχουν αναλάβει την υπόθεση. Στο πλαίσιο της έρευνας θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τα παιδιά αλλά και με συγγενικά πρόσωπα, ωστόσο αυτό αναμένεται να συμβεί μετά την κηδεία της μητέρας, η οποία θα τελεστεί αύριο στην Αλβανία. Τα παιδιά αναχώρησαν σήμερα για να παραστούν στην τελετή αποχαιρετισμού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στον Βόλο βρέθηκαν οι δύο αδελφές της 36χρονης – η μία μόνιμος κάτοικος Σκιάθου και η άλλη που ήρθε από την Ιταλία. Οι ίδιες είναι οι πρώτες που πέρασαν τα γραφεία των κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου Βόλου όπως και ο παππούς, από την πλευρά του πατέρα, ο οποίος διαμένει στην Αλβανία και, σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν είχε στηρίξει έμπρακτα τη δολοφονημένη γυναίκα. Και ο ίδιος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την τύχη των παιδιών.

Τα ανήλικα έχουν ήδη εκφράσει την επιθυμία τους να μείνουν στην Ελλάδα. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να δοθεί η επιμέλεια στη θεία που διαμένει στη Σκιάθο, ενώ η θεία από την Ιταλία αναμένεται να συνεισφέρει με οικονομική υποστήριξη στην ανατροφή τους. Παρά τον κατεπείγοντα χαρακτήρα, η κοινωνική έρευνα θα χρειαστεί αρκετές ημέρες ώστε να ολοκληρωθεί.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η οικογένεια στο παρελθόν είχε φιλοξενηθεί σε δομή του Δήμου Βόλου, γεγονός που αναδεικνύει τις σοβαρές κοινωνικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε.

Τι λέει ο γαμπρός του 40χρονου

Ο γαμπρός του 40χρονου, μιλώντας στο Live News περιγράφει τον 40χρονο ως έναν άνθρωπο που έκανε τα πάντα για τα παιδιά και την γυναίκα του. Μάλιστα, υποστήριξε ότι για όσα έγιναν… φταίνε και οι δύο.

«Δεν είμαι μαζί του σε αυτό που έκανε αλλά δεν ήταν αυτό που παρουσιάζουν όλοι. Έτρεχε για το μεροκάματο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ό,τι έκανε τα έκανε πάντα για τα παιδιά και την γυναίκα του. Η γυναίκα του τα ήξερε όλα, και για τα λεφτά και για τα ναρκωτικά. Ο κουνιάδος μου δεν ξεκίνησε από τη μία μέρα στην άλλη να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Είμαι εναντίον του αλλά να μην αμαυρώσουμε όλη τη ζωή του. Αυτά που λένε είναι όλα ψέματα. Τον εξαγρίωσε η ειρωνεία, τον έβριζε, του μιλούσε άσχημα. Το φταίξιμο το ρίχνω και στους δύο. Για τις καταστάσεις που έγιναν φταίνε και οι δύο. Έπρεπε να ζητήσει βοήθεια άμα ισχύουν αυτά που λένε» ανέφερε.