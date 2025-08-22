Γρεβενά: Σε εξέλιξη η φωτιά σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Κακοπλεύρι 

Γρεβενά: Σε εξέλιξη η φωτιά σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Κακοπλεύρι 
Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης στα Γρεβενά.

Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει στην περιοχή Κακοπλεύρι, όπου επιχειρούν 42 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων, 5 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα.

Η φωτιά είναι έρπουσα και καίει σε δύσβατη περιοχή, κάτι που δυσκολεύει το έργο της κατάσβεσης. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει ζητηθεί γαιοπροωθητήρας για διάνοιξη δρόμου ώστε να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης.

Η πυρκαγιά δεν απειλεί οικιστική ζώνη.

 

