Γνωστός τενόρος κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό του 15χρονου γιου του – Τι λέει η μητέρα του ανήλικου

Για τον ξυλοδαρμό του 15χρονου γιου του κατηγορείται γνωστός τενόρος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με τις Αρχές να προχωρούν στην σύλληψή του. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και τις συσχετίζει με διαπληκτισμούς που είχαν ο ίδιος με την μητέρα του παιδιού στο παρελθόν, ισχυριζόμενος ότι το παιδί εργαλειοποιείται κατά κάποιον τρόπο.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία της μητέρας του παιδιού, η οποία υποστήριξε ότι ο γιος της έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον 46χρονο πατέρα του. Σύμφωνα με την καταγγελία, το μεσημέρι της Τρίτης ο τενόρος φέρεται να εξύβρισε το παιδί, να το έσπρωξε πάνω σε έπιπλο και να το χτύπησε στο πρόσωπο, προκαλώντας του εμφανή σημάδια.

Σύμφωνα με το STAR, αφορμή φαίνεται πως στάθηκαν οι επιδόσεις του παιδιού στο σχολείο. Μετά το περιστατικό οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του τενόρου.

Σε κακή ψυχολογική κατάσταση ο 15χρονος

Η μητέρα του παιδιού, μιλώντας στον Alpha και τη Super Κατερίνα, υποστήριξε ότι ο γιος της είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση και ότι φοβάται πολύ μετά το περιστατικό: «Είμαι σε άθλια ψυχική κατάσταση. Προέχει η ψυχική ηρεμία των παιδιών μου. Θα δώσω αγώνα για τη δικαίωση του παιδιού μου. Το παιδί μου φοβάται από χθες και τη σκιά του. Όλα αποδεικνύονται από δημόσια έγγραφα. Θα παλέψω μέχρι τέλους».

Ο δικηγόρος της μητέρας του 15χρονου, υποστήριξε ότι υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία που αποδεικνύουν τον ξυλοδαρμό του ανήλικου, ενώ έκανε γνωστό ότι το παιδί εξετάστηκε από ιατροδικαστή, ο οποίος επιβεβαίωσε τα τραύματα. «Έχουμε όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν τον ξυλοδαρμό. Είναι κρίμα, στην Ελλάδα του 2025, να βλέπουμε τέτοια περιστατικά βίας μέσα στην οικογένεια», δήλωσε ο κ. Ντούγκας.

Αναβολή στη δίκη

Αναβολή για αύριο Παρασκευή (6/11) πήρε η δίκη του 46χρονου τενόρου. Η υπεράσπιση του κατηγορουμένου ζήτησε και έλαβε αναβολή, ενώ η συνήγορός του υπογράμμισε στο δικαστήριο ότι ο πελάτης της «δεν είναι κακοποιητής».

Μέχρι την αυριανή εκδίκαση στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, ο 46χρονος θα παραμείνει υπό κράτηση.

Οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία

Το πρώην ζευγάρι είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές. Τον Ιανουάριο του 2025 η μητέρα του ανήλικου παιδιού είχε καταγγείλει ότι δέχτηκε σωματική βία και απειλές από τον σύζυγό της. Από την πλευρά του, ο γνωστός τενόρος είχε υποστηρίξει πως είχε λάβει απειλητικά μηνύματα από άτομο του οικογενειακού περιβάλλοντος της πρώην συντρόφου του.

Σύμφωνα με όσα είχε καταθέσει η γυναίκα, ο τενόρος την είχε χτυπήσει με κλωτσιά και την είχε απειλήσει, ενώ είχε αναφέρει ότι παρόμοια περιστατικά βίας είχαν σημειωθεί και στο παρελθόν.

Η γυναίκα είχε παραδώσει στις αστυνομικές αρχές φωτογραφίες που έδειχναν μώλωπες στο σώμα της ως αποδεικτικά στοιχεία, ωστόσο είχε δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμούσε την ποινική δίωξη του πρώην συζύγου της.