Φθιώτιδα: Προσήχθησαν ως ύποπτοι για απόπειρα εμπρησμού δυο νέοι – Τους είδαν να ρίχνουν πετρέλαιο σε χωράφι

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

Σε μια μέρα που ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν στο «4», και η θερμοκρασία άγγιζε τους 40 βαθμούς, δύο άτομα εθεάθησαν να αδειάζουν ένα μπιτόνι με πετρέλαιο σε βάτα, σε χωράφι στην ευρύτερη περιοχή των Βαρδατών – Κρικέλλου, στην Φθιώτιδα.

Σύμφωνα με το LamiaReport, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4 το μεσημέρι της Παρασκευής (22/8/25), όταν το θερμόμετρο άγγιζε τους 39.8 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι έπνεαν νοτιοδυτικοί (λίβας) με ριπές που έφταναν τα 40 χλμ/ώρα.

Τους δύο νέους είδε κάτοικος της περιοχής που έτυχε να περνά από το σημείο και ειδοποίησε την αστυνομία. Άμεσα ξεκίνησαν αναζητήσεις, γνωρίζοντας τον αριθμό του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν τα άτομα και λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

Οι δύο νέοι προσήχθησαν και λίγο αργότερα έγινε η μεταγωγή τους στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαμίας ώστε να αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της συγκεκριμένης Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά καθώς η υπόθεση είναι στο στάδιο της προανάκρισης, φέρεται να κατέθεσαν ότι πρόθεσή τους ήταν να ξεράνουν τα βάτα που είχαν βγει στο χωράφι τους καταβρέχοντάς τα με πετρέλαιο και όχι να βάλουν φωτιά.

