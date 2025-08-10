Φωτιά στην Ροδόπη: Εκκενώνεται η περιοχή Ήφαιστος – Μήνυμα από το 112

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Φωτιά στην Ροδόπη: Εκκενώνεται η περιοχή Ήφαιστος – Μήνυμα από το 112

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στη Ροδόπη. Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα από το 112 σε κατοίκους και επισκέπτες ώστε να εκκενωθεί η περιοχή Ήφαιστος.

Το μήνυμα αναφέρει χαρακτηριστικά: “Αν βρίσκεστε στην περιοχή, Ήφαιστος, απομακρυνθείτε προς Πανεπιστημιούπολη”.

Νωρίτερα φωτιά έκαιγε κοντά στην Νέα Μουσινούπολη, όπου οι κάτοικοι είχαν λάβει ενημέρωση από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Στην περιοχή επιχειρούν 32 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 12 οχήματα, ενώ απο αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

