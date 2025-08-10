Φωτιά στην Ροδόπη: Εκκενώνεται η περιοχή Ήφαιστος – Μήνυμα από το 112

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στη Ροδόπη. Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα από το 112 σε κατοίκους και επισκέπτες ώστε να εκκενωθεί η περιοχή Ήφαιστος.

Το μήνυμα αναφέρει χαρακτηριστικά: “Αν βρίσκεστε στην περιοχή, Ήφαιστος, απομακρυνθείτε προς Πανεπιστημιούπολη”.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ήφαιστος απομακρυνθείτε προς #Πανεπιστημιούπολη ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025

Νωρίτερα φωτιά έκαιγε κοντά στην Νέα Μουσινούπολη, όπου οι κάτοικοι είχαν λάβει ενημέρωση από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Agroforestry fire in the area #Nea_Mousinoupoli of the regional unit of #Rodopi ‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V @pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025

Στην περιοχή επιχειρούν 32 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 12 οχήματα, ενώ απο αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.