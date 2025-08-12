Φωτιά στην Πρέβεζα: Απανωτά μηνύματα του 112 για εκκενώσεις – Αίτημα ώστε να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά στην Πρέβεζα: Απανωτά μηνύματα του 112 για εκκενώσεις – Αίτημα ώστε να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος του νομού Πρέβεζας. Η εν λόγω περιοχή βρίσκεται πολύ κοντά με τον Αμμότοπο Άρτας και οι δύο φωτιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα.

Στο σημείο επιχειρούν 130 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 47 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Παράλληλα ήχησε το 112 που καλεί τους πολίτες που βρίσκονται στον Γυμνότοπο να απομακρυνθούν προς Κερασώνα. Επίσης, αυτούς που βρίσκονται σε Άγιο Γεώργιο και Δρυόφυτο, για απομάκρυνση προληπτικά προς Φιλιππιάδα.

Νέα μηνύματα ακολούθησαν λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα, καλώντας όσους βρίσκονται στο Βαθύ, στην Αγία Παρασκευή και στην Πρέβεζα να απομακρυνθούν προς Κερασώνα. Επίσης, καλούνται όσοι βρίσκονται στις περιοχές Παπαδάτες, Γαλατάς, Ριζοβούνι, Μελιανά και Ζερβός να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Αξίζει να σημειωθεί πως η δημοτική αρχή Πρέβεζας υπέβαλε αίτημα ώστε να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποζημιώσεων, καθώς Άρτα και Πρέβεζα είναι στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιών και συνολικά η Ήπειρος μετράει τις πληγές της από τις δεκάδες φωτιές των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με το prevezatoday.gr, λόγω βλάβης στο σύστημα ηλεκτροδότησης των πηγών του Αγίου Γεωργίου που προκλήθηκε από την πυρκαγιά θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης της Πρέβεζας μέχρι αποκατάστασης.

Δείτε βίντεο:

