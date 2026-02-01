Φωτιά σε κατάστημα στο κέντρο του Αγρινίου – Η περιοχή έχει «πνιγεί» από πυκνούς καπνούς – Δείτε βίντεο 

Φωτιά σε κατάστημα στο κέντρο του Αγρινίου – Η περιοχή έχει «πνιγεί» από πυκνούς καπνούς – Δείτε βίντεο 

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο κέντρο του Αγρινίου, μετά την εκδήλωση φωτιάς σε ισόγειο κατάστημα, στην οδό Κύπρου.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα, προκειμένου να κατασβέσουν την φωτιά στο κατάστημα και να μην επεκταθεί σε γειτονικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν έχει αναφερθεί κάποιος εγκλωβισμός ή τραυματισμός από την φωτιά.

Όπως μεταδίδει το agriniopress, οι πυροσβέστες έσπασαν τις εισόδους τόσο στην αποθήκη όσο και στο κατάστημα με τροχό και βαριοπούλες. Πρόκειται για αποθήκη γνωστού καταστήματος με υποδήματα. Η περιοχή έχει «πνιγεί» από πυκνούς καπνούς που είναι ορατοί σε μεγάλο μέρος του Αγρινίου, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Τσικνιά από το ύψος της διασταύρωσης με την Ζωοδόχου Πηγής, ώστε να μην εισέρχονται οχήματα στην πλατεία Ειρήνης και στην οδό Κύπρου.

Δείτε βίντεο:

