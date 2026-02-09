Έρχεται την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου το Καρναβάλι Ασπροπύργου με πολλές εκπλήξεις

Δήμος Ασπροπύργου, καρναβάλι

Η Αποκριά είναι χαρά, είναι συμμετοχή, είναι η ευκαιρία να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι, και να γιορτάσουμε με κέφι, χαμόγελο και αισιοδοξία.

Ο Δήμος Ασπροπύργου διοργανώνει φέτος μια σειρά αποκριάτικων και καρναβαλικών εκδηλώσεων γεμάτες χρώμα, μουσική, παιχνίδι και παράδοση, με επίκεντρο τα παιδιά αλλά και με στιγμές που τιμούν και αναδεικνύουν την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου κ. Ιωάννης Ηλίας και η Αντιδήμαρχος πολιτισμού κ. Μαίρη Καλλιέρη

Οι εορταστικές εκδηλώσεις της Αποκριάς αρχίζουν δυναμικά την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, στις 11:00 το πρωί, με την καρναβαλική παρέλαση στο κέντρο της πόλης.

Μικροί καρναβαλιστές θα έχουν τη χαρά ν’ απολαύσουν άρματα, ξυλοπόδαρους, ζογκλέρ, κεράσματα pop corn, σερπαντίνες και σφυρίχτρες, ενώ θα δοθεί και δώρο σε κάθε παιδί.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο γνωστός παρουσιαστής Δημήτρης Μάρκος.

Το αποκριάτικο κλίμα θα συνεχιστεί με συναυλία της Αναδρομάχης στην Πλατεία Δημαρχείου.

Παιδικές δράσεις

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 με δράσεις για παιδιά και παραδοσιακό γλέντι.

11:00 – 13:00: Πλατεία Ρολογιού

Δωρεάν χαρταετοί, κατασκευή αποκριάτικης μάσκας, κεράσματα pop corn και μουσική από DJ.

Ο Δήμος Ασπροπύργου καλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις και να γιορτάσουμε όλοι μαζί την Αποκριά με κέφι, χαρά, δημιουργικότητα.

Ευχόμαστε σε όλες και όλους καλή Αποκριά και καλή Σαρακοστή.

Σας περιμένουμε!

