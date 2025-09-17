Επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων στο Παγκράτι – Χτύπησαν 15χρονο και τον εγκατέλειψαν αιμόφυρτο

Άλλο ένα επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων συνέβη το βράδυ της Τρίτης (16/9), αυτή την φορά στο Παγκράτι. Ένας 15χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από άλλους ανήλικους περίπου στις 22.30 το βράδυ, στην πλατεία Μεσολογγίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, οι δράστες χτύπησαν με γροθιές τον 15χρονο, τον εγκατέλειψαν αιμόφυρτο στον δρόμο και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν στα γύρω στενά.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, που βρήκαν τον 15χρονο και τον μετέφεραν στο Αστυνομικό Τμήμα, απ’ όπου παρελήφθη από τους γονείς του.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.