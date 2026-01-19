ΕΛΑΣ: 21 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα στην Κεντρική Μακεδονία

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι τροχονομικοί έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ) στην Κεντρική Μακεδονία, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους».

Από τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 έως την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 567 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 21 παραβάσεις, σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική, με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δικύκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Ειδικότερα, οι παραβάσεις αφορούσαν:

14 σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.,

6 σε οδηγούς δικύκλων και

και 1 σε επιβάτη δικύκλου

Υπενθυμίζεται ότι με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη.

για τον επιβάτη δικύκλων. 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Σκοπός της εκστρατείας δεν είναι η βεβαίωση ή η είσπραξη προστίμων, αλλά η καθολική αποδοχή της υποχρέωσης των οδηγών και επιβατών να φορούν πιστοποιημένο κράνος, ως βασικό μέσο προφύλαξης της ζωής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται ουσιαστικοί και εντατικοί έλεγχοι, αλλά και δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, με στόχο την προστασία της ίδιας της ζωής.