Αγία Βαρβάρα: Καρέ καρέ η στιγμή που 2 δράστες κλέβουν μηχανή – Πώς την απομάκρυναν μέσα σε 30 δευτερόλεπτα 

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από την στιγμή που 2 άνδρες κλέβουν δίκυκλο στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Όπως καταγράφεται στο βίντεο που παρουσιάζει η ΕΡΤ, τα ξημερώματα του Σαββάτου, οι δύο δράστες περπατούν στον δρόμο φορώντας κουκούλα και κράνος, όταν εντοπίζουν ένα λευκό μηχανάκι.

Όπως φαίνεται στη συνέχεια, οι δύο άνδρες καταφέρνουν να κλέψουν τη μηχανή μέσα σε τριάντα δευτερόλεπτα. Ο ένας με το πόδι του προσπαθεί να ξεκλειδώσει το τιμόνι, ενώ ο άλλος σπρώχνει τη ρόδα.

Και οι δύο μαζί τελικά καταφέρνουν να το σύρουν και απομακρύνονται.

Δείτε το βίντεο: