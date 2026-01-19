Άγρια ληστεία σε βάρος 63χρονου επαγγελματία οδηγού ταξί, σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Αιγάλεω.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο οδηγός παρέλαβε δύο άνδρες από την περιοχή του Βοτανικού, οι οποίοι του ζήτησαν να τους μεταφέρει σε στενό δρόμο στο Αιγάλεω. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, οι δράστες του επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά, ακινητοποιώντας τον και απειλώντας τον με μαχαίρι.

Οι επιβάτες δεν περιορίστηκαν στις απειλές, αλλά μαχαίρωσαν τον οδηγό στο πηγούνι και στην κοιλιακή χώρα. Παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο 63χρονος κατάφερε να βγει από το ταξί και να ζητήσει βοήθεια. Οι δράστες αφαίρεσαν χρήματα, προσωπικά αντικείμενα, έγγραφα και τα κινητά του τηλέφωνα, ενώ στη συνέχεια διέφυγαν με το ταξί, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο στον δρόμο.

Περίοικοι ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

«Πήραν το αμάξι και έφυγαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα»

Ο οδηγός ταξί εξήγησε σοκαρισμένος σε εκπομπή της ΕΡΤ πως «μου έβαλε το μαχαίρι στον λαιμό. Ο άλλος μου το πίεζε στα πλευρά. Τους έδωσα χρήματα. Παρά ταύτα, αυτοί ήθελαν κι άλλα. Λέω “ρε παιδιά, αφήστε μου κι ένα τάλιρο, να βάλω φυσικό αέριο”. Άρχισα να φωνάζω βοήθεια γιατί είδα ότι τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα».

«Ένιωσα να τρέχει αίμα από το πηγούνι και την κοιλιά», είπε για τη στιγμή της επίθεσης. «Πήραν το αμάξι και έφυγαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Παραλίγο να χτυπήσει ανθρώπους οι οποίοι ερχόντουσαν για βοήθεια», πρόσθεσε.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών και του οχήματος.