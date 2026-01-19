Λήστεψαν και μαχαίρωσαν οδηγό ταξί στο Αιγάλεω – «Ένιωσα να τρέχει αίμα από το πηγούνι και την κοιλιά» λέει το θύμα 

Σύνοψη από το

  • Άγρια ληστεία σε βάρος 63χρονου επαγγελματία οδηγού ταξί, σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Αιγάλεω.
  • Δύο άνδρες, τους οποίους παρέλαβε από τον Βοτανικό, του επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά, τον μαχαίρωσαν στο πηγούνι και στην κοιλιακή χώρα, με τον ίδιο να δηλώνει «Ένιωσα να τρέχει αίμα από το πηγούνι και την κοιλιά».
  • Οι δράστες αφαίρεσαν χρήματα και προσωπικά αντικείμενα, ενώ στη συνέχεια διέφυγαν με το ταξί, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο στον δρόμο. Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Λήστεψαν και μαχαίρωσαν οδηγό ταξί στο Αιγάλεω – «Ένιωσα να τρέχει αίμα από το πηγούνι και την κοιλιά» λέει το θύμα 

Άγρια ληστεία σε βάρος 63χρονου επαγγελματία οδηγού ταξί, σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Αιγάλεω.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο οδηγός παρέλαβε δύο άνδρες από την περιοχή του Βοτανικού, οι οποίοι του ζήτησαν να τους μεταφέρει σε στενό δρόμο στο Αιγάλεω. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, οι δράστες του επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά, ακινητοποιώντας τον και απειλώντας τον με μαχαίρι.

Οι επιβάτες δεν περιορίστηκαν στις απειλές, αλλά μαχαίρωσαν τον οδηγό στο πηγούνι και στην κοιλιακή χώρα. Παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο 63χρονος κατάφερε να βγει από το ταξί και να ζητήσει βοήθεια. Οι δράστες αφαίρεσαν χρήματα, προσωπικά αντικείμενα, έγγραφα και τα κινητά του τηλέφωνα, ενώ στη συνέχεια διέφυγαν με το ταξί, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο στον δρόμο.

Περίοικοι ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

«Πήραν το αμάξι και έφυγαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα»

Ο οδηγός ταξί εξήγησε σοκαρισμένος σε εκπομπή της ΕΡΤ πως «μου έβαλε το μαχαίρι στον λαιμό. Ο άλλος μου το πίεζε στα πλευρά. Τους έδωσα χρήματα. Παρά ταύτα, αυτοί ήθελαν κι άλλα. Λέω “ρε παιδιά, αφήστε μου κι ένα τάλιρο, να βάλω φυσικό αέριο”. Άρχισα να φωνάζω βοήθεια γιατί είδα ότι τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα».

«Ένιωσα να τρέχει αίμα από το πηγούνι και την κοιλιά», είπε για τη στιγμή της επίθεσης. «Πήραν το αμάξι και έφυγαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Παραλίγο να χτυπήσει ανθρώπους οι οποίοι ερχόντουσαν για βοήθεια», πρόσθεσε.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών και του οχήματος.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορείτε να εθιστείτε στο φαγητό με τον ίδιο τρόπο που κάποιοι εθίζονται στις ουσίες; Τι απαντά ειδικός

Χιλιάδες ασθενείς περιμένουν να χειρουργηθούν πάνω από 4 μήνες- 400 χειρουργικές αίθουσες κλειστές

Χρυσός και ασήμι: Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα οι τιμές – Η στάση των επενδυτών

ΕΥ: Οι 10 κορυφαίες γεωπολιτικές εξελίξεις για το 2026 – Σε περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας και μετασχηματισμού το παγκόσμιο...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:55 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Τζουμέρκα: Σοβαρή κατολίσθηση στη Μικροσπηλιά – Σπεύδει κλιμάκιο γεωλόγων, «ακούγονται θόρυβοι» λένε οι κάτοικοι

Κατολισθητικό φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες στο χωριό Μικροσπηλιά των Τ...
14:45 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Καιρός: Προειδοποίηση για θυελλώδεις ανέμους την Τρίτη – Αναμένονται ριπές έως 120 χλμ/ώρα – Δείτε τους πίνακες

Τοπικά θυελλώδεις άνεμοι θα επικρατήσουν αύριο, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, σε αρκετές περιοχές της δ...
14:35 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Ταξί: Προχωρούν σε νέα 48ωρη απεργία την Τρίτη και την Τετάρτη 

Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρούν οι αυτοκινητιστές ταξί της Αττικής αύριο Τρίτη 20 Ιανουαρίου κα...
14:30 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Αύριο η κηδεία του 50χρονου κοινοτάρχη – Στην Πάτρα ο γιος του

Η τελευταία πράξη του δράματος στην Αιτωλοακαρνανία θα παιχτεί αύριο, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, με ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι