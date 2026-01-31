Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι την Κυριακή – Ποιες περιοχές βρίσκονται σε «κόκκινο» συναγερμό

Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η ΕΜΥ το πρωί του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου.

Αναλυτικά, «κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή 01-02-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ορεινά – ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο».

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Κυριακή (01-02-26)

α. Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας, Τρικάλων) από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Μεθαύριο Δευτέρα (02-02-26)

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας

Η ανάρτηση Κολυδά

Σε ανάρτηση που προχώρησε νωρίτερα το πρωί ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ κ. Θοδωρής Κολυδάς επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι: «η κακοκαιρία της Κυριακής 1ης Φεβρουαρίου αποτελεί ένα καλά οργανωμένο μετωπικό επεισόδιο, με σαφή χρονική και χωρική διαβάθμιση των φαινομένων».

Αναλυτικά ο μετεωρολόγος έγραψε:

«ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η κακοκαιρία της Κυριακής 1ης Φεβρουαρίου αποτελεί ένα καλά οργανωμένο μετωπικό επεισόδιο, με σαφή χρονική και χωρική διαβάθμιση των φαινομένων. Το μέτωπο κινείται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες υγρασίας, ενεργοποιώντας διαφορετικούς μηχανισμούς ανά περιοχή.

Στην Αττική, η βροχή εμφανίζεται νωρίς και κορυφώνεται τις πρωινές ώρες, κατά τη διέλευση του κύριου μετώπου. Η σύγκλιση των ανέμων στον Σαρωνικό και η τοπική ορογραφία ενισχύουν τις εντάσεις, δίνοντας αξιόλογα ύψη υετού σε μικρό χρονικό διάστημα.

Στη Θεσσαλία, το μέτωπο κινείται πιο αργά. Η υγρασία εγκλωβίζεται στον κάμπο και ενισχύεται από το ανάγλυφο της Πίνδου και του Ολύμπου, με αποτέλεσμα βροχές περίπου ίδιας έντασης αλλά μεγαλύτερης διάρκειας.

Το επεισόδιο αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η ένταση ευνοεί την Αττική, ενώ η διάρκεια και η ορογραφία γέρνουν την πλάστιγγα υπέρ της Θεσσαλίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το πού θα βρέξει περισσότερο δεν κρίνεται από το πιο «δυνατό» πέρασμα, αλλά από το πόσο επιμένει ο καιρός πάνω από κάθε περιοχή.

Από τα σημερινά μετεωγράμματα για την Αθήνα προκύπτει μέση τιμή 24ώρου 28 mm με ακρότατο worst-case από τα άκρα των 6ώρων έως ~50 mm/24ωρο . Για την περιοχή της Γλυφάδας έχουμε μέση τιμή 24Ωρου τα ~21 mm με ακρότατο (worst-case από τα άκρα των 6ώρων έως ~48 mm/24ωρο.

Περισσότερα στοιχεία για την εξέλιξη του καιρού μετά το έκτακτο δελτίο που περιμένουμε να εκδοθεί από την #ΕΜΥ .

Σημειώνουμε οτι το μετεώγραμμα αφορά μόνο ένα σημείο και ενδέχεται σε άλλες περιοχές να υπάρχουν αποκλίσεις λόγω τοπογραφίας ή άλλων παραγόντων. Παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις των επισήμων φορέων.

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Star News (Official)».

«Μπαίνουμε σε φάση σοβαρής κακοκαιρίας» – Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική το πρωί της Κυριακής

Μάλιστα «iσχυρή καταιγίδα θα πλήξει και την Αττική τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής» τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Τσατραφύλλιας σε χθεσινή του ανάρτηση.

Αναλυτικά ο μετεωρολόγος έγραψε:

«”Μπαίνουμε σε φάση σοβαρής κακοκαιρίας…”

Καλό μεσημέρι!

Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει από το Σάββατο το βράδυ και από τα δυτικά ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες , θυελλώδεις ανέμους, χιόνια και χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Την Κυριακή η κακοκαιρία θα έχει πανελλαδικό χαρακτήρα:

θα χιονίζει πυκνά και στα ημιορεινά της κεντρικής και βόρεια Ελλάδος.

θα έχει επίμονες βροχές και καταιγίδες στα δυτικά , την Πελοπόννησο, την Στερεά, τη Θεσσαλία, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, και το ανατολικό Αιγαίο.

Ισχυρή καταιγίδα θα πλήξει και την Αττική τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Θυελλώδεις και επικίνδυνοι κυκλωνικοί άνεμοι θα πνέουν στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

Τη Δευτέρα η κακοκαιρία θα περιοριστεί στην ανατολική νησιωτική χώρα και σταδιακά θα εξασθενήσει.

Ανάλογα με την πορεία του χαμηλού οι περιοχές και η ένταση θα ανανεώνονται».