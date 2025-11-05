Έφοδος της ΕΚΑΜ σε Airbnb στο Ηράκλειο – Συνελήφθη ένας 28χρονος που επιχείρησε να διαφύγει από τον φωταγωγό

Αστυνομική επιχείρηση με την συμμετοχή στελεχών της ΕΚΑΜ και αστυνομικών της Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου έλαβε χώρα την Τετάρτη (5/11) σε Airbnb σε κεντρικό σημείο της πόλης του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, ένας 28χρονος Ηρακλειώτης διέμενε το τελευταίο περίπου 10ήμερο στον 2ο όροφο του κτιρίου. Ο 28χρονος φέρεται να είχε τεθεί στο κάδρο έρευνας για διακίνηση ναρκωτικών, τόσο κοκαΐνης όσο και χασίς, σε πολυσύχναστα στέκια.

Η παρουσία της ΕΚΑΜ κρίθηκε επιβεβλημένη καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι μπορεί να ήταν οπλισμένος και η επιχείρηση έλαβε χώρα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Ο 28χρονος, σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες, προσπάθησε να διαφύγει από τον φωταγωγό του 2ου ορόφου αφού πέταξε στον ακάλυπτο ένα σακίδιο. Τελικά οι άνδρες της ΕΚΑΜ κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Μέσα στο σακίδιο βρέθηκαν περίπου ένα κιλό χασίς, 190 γραμμάρια κοκαΐνης, 15 γραμμάρια κατεργασμένης σοκολάτας, δύο ζυγαριές ακριβείας και 700 ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα.

