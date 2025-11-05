ΗΠΑ: Έκαναν δοκιμαστική εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Minuteman III – Ενημέρωσαν πρώτα την Μόσχα

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Έκαναν δοκιμαστική εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Minuteman III – Ενημέρωσαν πρώτα την Μόσχα

Οι  ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ προχώρησαν σήμερα, Τετάρτη, σε δοκιμαστική εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM), λίγες ημέρες μετά την εντολή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για δοκιμές πυρηνικών όπλων.

Ο πύραυλος Minuteman III εκτοξεύτηκε από τη βάση Βάντερμπεργκ στην Καλιφόρνια και αφού διένυσε απόσταση 6.760 χιλιομέτρων, κατέπεσε σε προκαθορισμένη τοποθεσία κοντά στις νήσους Μάρσαλ, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πολιτική Αεροπορία των ΗΠΑ.

Ο Minuteman III, ο οποίος είναι ικανός να φέρει πυρηνική κεφαλή, θεωρείται “κλειδί” για το στρατηγικό οπλοστάσιο των ΗΠΑ. Έχει βεληνεκές σχεδόν 10.000 χιλιομέτρων και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα περίπου 24.000 χλμ/ώρα.

Η Ουάσινγκτον είχε ενημερώσει εκ των προτέρων την Μόσχα σχετικά με την πυραυλική δοκιμή, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μάριος Θεμιστοκλέους: Βελτιώνουμε τις συνθήκες για τους ογκολογικούς ασθενείς και μειώνουμε τις αναμονές

3 τροφές που αποτοξινώνουν φυσικά τα νεφρά, σύμφωνα με ειδικό

Αντίθετος σε μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο ο Στουρνάρας

Χατζηδάκης: Οι 7 προτεραιότητες της κυβέρνησης για το 2026 – «Μεγαλύτερη σοβαρότητα, διότι ό,τι χτίζεται με κόπο μπορεί να ...

Μυστηριώδη μπλε σκυλιά εμφανίστηκαν στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τη γάτα στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:10 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Γερμανία: Ισόβια κάθειρξη σε νοσηλευτή που σκότωνε ασθενείς του – Τους χορηγούσε θανατηφόρες δόσεις μορφίνης

Ένοχος για την δολοφονία 10 ασθενών και την απόπειρα δολοφονίας άλλων 27, κρίθηκε σήμερα ένας ...
19:51 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Τουλάχιστον 9 οι νεκροί στη συντριβή αεροσκάφους μεταφοράς φορτίων, κοντά στο αεροδρόμιο της Λούιβιλ

Στους 9 έχουν φτάσει οι νεκροί από την συντριβή αεροσκάφους μεταφοράς φορτίων της UPS αμέσως μ...
18:43 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Μεξικό: Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης η πρόεδρος Σέινμπαουμ

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από ένα άνδρα ...
17:52 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Κομισιόν: Παρουσίασε σχέδια για ταχύτερα και πιο συνδεδεμένα τρένα στην Ευρώπη – Σε 6 ώρες το Σόφια – Αθήνα

Το σχέδιό της Κομισιόν για την επιτάχυνση του δικτύου με τρένα υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη, μ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς