Δύσκολες ώρες για την Έλενα Ράπτη – Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της

Η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, θρηνεί την απώλεια του 80χρονου πατέρα της, Δημήτρη Ράπτη, ο οποίος υπήρξε καταξιωμένος επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης με στενή φιλία με τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Παναγίας Δεξιάς στη Θεσσαλονίκη.

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Έλενα Ράπτη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύσκολες ώρες για την υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, η οποία έχασε τον αγαπημένο της πατέρα σε ηλικία 80 ετών.
  • Ο Δημήτρης Ράπτης, καταξιωμένος επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης, διατηρούσε στενή προσωπική φιλία με τον πρώην Πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή.
  • Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στις 11:00 στον Ιερό Ναό Παναγίας Δεξιάς στη Θεσσαλονίκη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύσκολες ώρες για την υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, η οποία έχασε τον αγαπημένο της πατέρα σε ηλικία 80 ετών.

Ο Δημήτρης Ράπτης υπήρξε καταξιωμένος επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης, με μακρά και επιτυχημένη επαγγελματική διαδρομή και σημαντική παρουσία στην οικονομική ζωή της πόλης.

Διατηρούσε στενή προσωπική φιλία με τον πρώην Πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή, με τον οποίο τον συνέδεαν δεσμοί πολλών ετών.

Στις δύσκολες αυτές στιγμές, η Έλενα Ράπτη έχει στο πλευρό της την οικογένειά της.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στις 11:00 στον Ιερό Ναό Παναγίας Δεξιάς στη Θεσσαλονίκη.

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