Δύσκολες ώρες για την Έλενα Ράπτη – Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Δύσκολες ώρες για την υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, η οποία έχασε τον αγαπημένο της πατέρα σε ηλικία 80 ετών.

Ο Δημήτρης Ράπτης υπήρξε καταξιωμένος επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης, με μακρά και επιτυχημένη επαγγελματική διαδρομή και σημαντική παρουσία στην οικονομική ζωή της πόλης.

Διατηρούσε στενή προσωπική φιλία με τον πρώην Πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή, με τον οποίο τον συνέδεαν δεσμοί πολλών ετών.

Στις δύσκολες αυτές στιγμές, η Έλενα Ράπτη έχει στο πλευρό της την οικογένειά της.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στις 11:00 στον Ιερό Ναό Παναγίας Δεξιάς στη Θεσσαλονίκη.