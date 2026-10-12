Κρήτη: 18χρονος μαχαίρωσε 58χρονο μέσα στο σπίτι του στην Αγία Γαλήνη – Συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας αναστάτωσε την Αγία Γαλήνη τα ξημερώματα της Κυριακής (11/10), όταν ένας 18χρονος φέρεται να μαχαίρωσε έναν 58χρονο άνδρα αλβανικής καταγωγής μέσα στο σπίτι του. Ο 58χρονος τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα, διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο ΠΑΓΝΗ, λαμβάνοντας εξιτήριο καθώς η κατάσταση της υγείας του δεν διέτρεχε κίνδυνο. Ο 18χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, ενώ τα κίνητρα του επεισοδίου παραμένουν αδιευκρίνιστα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό περιστατικό βίας αναστάτωσε την Αγία Γαλήνη, όταν ένας 18χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν 58χρονο άνδρα μέσα στο σπίτι του, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιακή χώρα.
  • Η κατάσταση της υγείας του 58χρονου παρουσίασε θετική εξέλιξη, καθώς δεν διέτρεχε κίνδυνο και έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο.
  • Ο 18χρονος συνελήφθη και σε βάρος του αποδίδονται κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Τα κίνητρα του μαχαιρώματος παραμένουν αδιευκρίνιστα.

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Σοβαρό περιστατικό βίας αναστάτωσε την Αγία Γαλήνη στην Κρήτη, τα ξημερώματα της Κυριακής (11/10), όταν ένας 18χρονος, φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν 58χρονο άνδρα, αλβανικής καταγωγής, μέσα στο σπίτι του, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιακή χώρα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το αιματηρό επεισόδιο, παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ οι αστυνομικές Αρχές, διερευνούν την υπόθεση.

Η μεταφορά στο νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας του 58χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες του Nea Kriti, αμέσως μετά την επίθεση, κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, για τη μεταφορά του τραυματία, σε δομή υγείας. Ο 58χρονος διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε θετική εξέλιξη, καθώς, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, δεν διέτρεχε κίνδυνο και έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Η σύλληψη του 18χρονου και οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Αμέσως έπειτα από την βίαιη επίθεση στην οποία προέβη, ο 18χρονος φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο και να τράπηκε σε φυγή. Ωστόσο, έπειτα από αστυνομική έρευνα, οι Αρχές κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.

Σε βάρος του 18χρονου αποδίδονται κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Την ίδια ώρα, τα κίνητρα που φέρονται να οδήγησαν στο μαχαίρωμα, δεν έχουν γίνει γνωστά, με την έρευνα των αρμοδίων Αρχών να βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες, του αιματηρού επεισοδίου.

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