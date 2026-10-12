Κρήτη: 18χρονος μαχαίρωσε 58χρονο μέσα στο σπίτι του στην Αγία Γαλήνη – Συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Σοβαρό περιστατικό βίας αναστάτωσε την Αγία Γαλήνη στην Κρήτη, τα ξημερώματα της Κυριακής (11/10), όταν ένας 18χρονος, φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν 58χρονο άνδρα, αλβανικής καταγωγής, μέσα στο σπίτι του, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιακή χώρα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το αιματηρό επεισόδιο, παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ οι αστυνομικές Αρχές, διερευνούν την υπόθεση.

Η μεταφορά στο νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας του 58χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες του Nea Kriti, αμέσως μετά την επίθεση, κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, για τη μεταφορά του τραυματία, σε δομή υγείας. Ο 58χρονος διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε θετική εξέλιξη, καθώς, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, δεν διέτρεχε κίνδυνο και έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Η σύλληψη του 18χρονου και οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Αμέσως έπειτα από την βίαιη επίθεση στην οποία προέβη, ο 18χρονος φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο και να τράπηκε σε φυγή. Ωστόσο, έπειτα από αστυνομική έρευνα, οι Αρχές κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.

Σε βάρος του 18χρονου αποδίδονται κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Την ίδια ώρα, τα κίνητρα που φέρονται να οδήγησαν στο μαχαίρωμα, δεν έχουν γίνει γνωστά, με την έρευνα των αρμοδίων Αρχών να βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες, του αιματηρού επεισοδίου.