Δράμα: Βίντεο ντοκουμέντο από την θανατηφόρα επίθεση της αρκούδας στον 61χρονο ορειβάτη

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

ΑΡΚΟΥΔΑ

Τα 49 φρικαλέα δευτερόλεπτα που έκαναν τον ορειβάτη να χάσει τη ζωή του από επίθεση αρκούδας στη Δράμα αποκαλύπτονται σε συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο του mega.

Οι τελευταίες δραματικές στιγμές του 61χρονου λίγο πριν χάσει τη ζωή του είναι καταγεγραμμένες από το ίδιο του το κινητό.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 16:00 το απόγευμα της Δευτέρας 9 Ιουνίου, όταν οι δύο φίλοι ορειβάτες που κινούνταν στο παρθένο έδαφος του Φρακτού δέχτηκαν την επίθεση από την αρκούδα. Ακολουθεί καρέ καρέ η πτώση του ορειβάτη και αδικοχαμένου Χρήστου Σταυριανίδη και τα λόγια που είπε στον φίλο του Δημήτρη πριν χάσει τη ζωή του από την επίθεση της αρκούδας.

«Ρίξε σπρέι Δημήτρη» – καρέ καρέ η πτώση του ορειβάτη

Συγκεκριμένα, σε αυτό το βίντεο διακρίνεται ο άνδρας και ο ορειβάτης φίλος του που τον ακολουθεί. Ο άτυχος άνδρας Χρήστος Σταυριανίδης  λέει στο βίντεο ντοκουμέντο στον φίλο του «Πού είσαι; έλα κοντά μου. Κοντά μου έλα, λέω». Είναι οι τελευταίες εικόνες λίγο πριν την τελευταία του πνοή. Το κινητό του καταγράφει ενώ κατρακυλάει. Όσα βλέπουμε με εικόνα και ήχο είναι άκρως αποκαλυπτικά, ενώ ακολουθεί και ο ψεκασμός από σπρέι απωθητικό. Του λέει «που είσαι ρίξε σπρέι», «ρίξε σπρέι», «ρίξε Δημήτρη». Ο ίδιος, βήχει λόγω του ψεκασμού και ακολουθούν λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η πτώση του άτυχου άνδρα στην χαράδρα, αφού η αρκούδα τον έχει σπρώξει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 σημάδια ότι έχετε υπερβολικό στρες που σας φθείρει, σύμφωνα με ψυχοθεραπεύτρια

Έντονη αντίδραση των Ψυχολόγων για ίδρυση «Τμήματος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας» από ιδιωτικά ΙΕΚ

Ντράγκι: Η αδράνεια απειλεί όχι μόνο την ανταγωνιστικότητά μας, αλλά και την κυριαρχία μας – Οι τομείς που απαιτούν επείγου...

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2025: Μπείτε εδώ για να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα – Πότε αρχίζει η υποβολή ενστάσεων

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα 3 άλογα στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:13 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

ΔΟΕ: Στις 10.000 τα κενά εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Σύμφωνα με τη ΔΟΕ, τα κενά στην εκπαίδευση παραμένουν ανησυχητικά, καθώς υπολογίζονται στα 10....
20:10 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι μεγαλοκτηνοτρόφοι των Τρικάλων – Η καταγγελία του 2018, οι «εικονικές πωλήσεις ζώων» και οι έλεγχοι

Η Αρχή για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος ασχολήθηκε με τους μεγαλοκτηνοτρόφους των Τρικάλων...
19:12 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Ρέντης: Φωτογραφίες και βίντεο αναγνώστη από την φωτιά σε υπαίθριο χώρο εταιρείας

Νέες φωτογραφίες και βίντεο βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την φωτιά που εκδηλώθηκε το απ...
18:56 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Δυτική Αττική: 8 συλλήψεις σε νέα επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. – Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ

Νέα επιχείρηση πραγματοποίησαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. το πρωί της Τρίτης (16/9) στη Δυτική Αττική...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος