Δράμα: Βίντεο ντοκουμέντο από την θανατηφόρα επίθεση της αρκούδας στον 61χρονο ορειβάτη

Τα 49 φρικαλέα δευτερόλεπτα που έκαναν τον ορειβάτη να χάσει τη ζωή του από επίθεση αρκούδας στη Δράμα αποκαλύπτονται σε συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο του mega.

Οι τελευταίες δραματικές στιγμές του 61χρονου λίγο πριν χάσει τη ζωή του είναι καταγεγραμμένες από το ίδιο του το κινητό.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 16:00 το απόγευμα της Δευτέρας 9 Ιουνίου, όταν οι δύο φίλοι ορειβάτες που κινούνταν στο παρθένο έδαφος του Φρακτού δέχτηκαν την επίθεση από την αρκούδα. Ακολουθεί καρέ καρέ η πτώση του ορειβάτη και αδικοχαμένου Χρήστου Σταυριανίδη και τα λόγια που είπε στον φίλο του Δημήτρη πριν χάσει τη ζωή του από την επίθεση της αρκούδας.

«Ρίξε σπρέι Δημήτρη» – καρέ καρέ η πτώση του ορειβάτη

Συγκεκριμένα, σε αυτό το βίντεο διακρίνεται ο άνδρας και ο ορειβάτης φίλος του που τον ακολουθεί. Ο άτυχος άνδρας Χρήστος Σταυριανίδης λέει στο βίντεο ντοκουμέντο στον φίλο του «Πού είσαι; έλα κοντά μου. Κοντά μου έλα, λέω». Είναι οι τελευταίες εικόνες λίγο πριν την τελευταία του πνοή. Το κινητό του καταγράφει ενώ κατρακυλάει. Όσα βλέπουμε με εικόνα και ήχο είναι άκρως αποκαλυπτικά, ενώ ακολουθεί και ο ψεκασμός από σπρέι απωθητικό. Του λέει «που είσαι ρίξε σπρέι», «ρίξε σπρέι», «ρίξε Δημήτρη». Ο ίδιος, βήχει λόγω του ψεκασμού και ακολουθούν λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η πτώση του άτυχου άνδρα στην χαράδρα, αφού η αρκούδα τον έχει σπρώξει.