Δράμα: Μπλόκο στα 500 μέτρα από το τελωνείο Εξοχής έστησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι  

Σύνοψη από το

  • Αγρότες και κτηνοτρόφοι του Νευροκοπίου έφτασαν με τα τρακτέρ και τα οχήματά τους στη διασταύρωση Εξοχής, περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία.
  • Για σήμερα δεν υπάρχει πρόβλεψη αποκλεισμού στο συγκεκριμένο σημείο, όπως ανέφερε μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα.
  • Στη Δράμα, παραμένουν ενεργά τα αγροτικά μπλόκα στις διασταυρώσεις της Μαυρολεύκης και της Προσοτσάνης, με τους αγρότες να αποφασίζουν συλλογικά για τη μορφή των κινητοποιήσεών τους.
Στη διασταύρωση Εξοχής, περίπου 500 μέτρα από το ομώνυμο τελωνείο στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, έφτασαν λίγο πριν από τις 15:30 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι του Νευροκοπίου, με τα τρακτέρ και τα οχήματά τους.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, για σήμερα δεν υπάρχει πρόβλεψη αποκλεισμού στο συγκεκριμένο σημείο.

Στο μεταξύ, στη Δράμα, παραμένουν ενεργά τα αγροτικά μπλόκα στις διασταυρώσεις της Μαυρολεύκης και της Προσοτσάνης. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής, με καθημερινές συνελεύσεις, θα αποφασίζουν συλλογικά για τη συνέχεια και τη μορφή των κινητοποιήσεών τους.

 

