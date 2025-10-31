Δολοφονία επιχειρηματία στην Κύπρο: Συναινούν στην έκδοσή τους οι δύο 28χρονοι που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη

Enikos Newsroom

κοινωνία

δολοφονία Κύπρος

Το «ναι» για την έκδοσή τους στην Κύπρο είπαν οι δύο 28χρονοι που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για την δολοφονία του 49χρονου επιχειρηματία και προέδρου του ποδοσφαιρικού σωματείου Καρμιώτισσα, Σταύρου Δημοσθένους, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά στις 17 Οκτωβρίου στην Κύπρο.

Οι δύο κατηγορούμενοι, ομογενείς από τη Γεωργία και ξαδέλφια μεταξύ τους, οδηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης (Τμήμα Εκδόσεων) και, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, συναίνεσαν στην έκδοσή τους στην Κύπρο.

Υπενθυμίζεται ότι η σύλληψή τους έγινε στη Θεσσαλονίκη με βάση σχετικά ευρωπαϊκά εντάλματα, ενώ, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, και οι δύο αρνούνται την εμπλοκή τους στο έγκλημα.

Ύστερα από την σημερινή εξέλιξη, οι δύο 28χρονοι θα παραμείνουν υπό κράτηση και το επόμενο διάστημα θα δρομολογηθεί η παράδοσή τους από τις ελληνικές στις κυπριακές Αρχές.

Σύμφωνα με τα κυπριακά διωκτικά έγγραφα, κατηγορούνται για «φόνο εκ προμελέτης», πράξη που τελέστηκε στις 17 Οκτωβρίου, στη Λεμεσό.

Οι δύο 28χρονοι διέμεναν μόνιμα στην Κύπρο και μετά το έγκλημα φαίνεται πως διέφυγαν στη Θεσσαλονίκη, όπου ζουν συγγενικά τους πρόσωπα. Εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το προηγούμενο 24ωρο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

4 «ανατριχιαστικές» επιστημονικές ανακαλύψεις που ίσως σώσουν ζωές

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας εγκαινιάζει την Ψηφιακή Ακαδημία Ασθενών

Συνολικά 120 προσλήψεις σε Δήμο: Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση έως σήμερα στο ΑΣΕΠ

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Σε ποιους κλάδους και επιχειρήσεις θα εφαρμοστεί από τη Δευτέρα

Τι σημαίνει η φράση «επί θύραις» και από πού προέρχεται

Οι επιστήμονες δημιούργησαν νέο τύπο ημιαγωγού που υπόσχεται υπεραγωγιμότητα
περισσότερα
12:51 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα 204 καταστήματα που κλείνουν από Δευτέρα – Έρχεται στη Βουλή το θέμα

Τα ΕΛΤΑ ανακοίνωσαν χθες ότι προχωρούν στην αναστολή της λειτουργίας 204 καταστημάτων σε ολόκλ...
12:13 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Πέθανε ο μουσικός Αντώνης Σαλταδάκης: Ήταν ο τελευταίος «κουταλάκιας» της Κρήτης

Με μεγάλη θλίψη έγινε γνωστό ότι ο Αντώνης Σαλταδάκης, γνωστός ως «Χατάς», έφυγε από τη ζωή. Ή...
12:00 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Εικόνες-σοκ στην Πάτρα: Παιδιά κρεμιούνται από αυτοκίνητα εν κινήσει

Εικόνες-σοκ καταγράφονται σχεδόν καθημερινά στη διασταύρωση των οδών Ελ. Βενιχέλου και Ακρωτηρ...
11:41 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Κομοτηνή: Μηχανοκίνητη πορεία προς το παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Εκατοντάδες τρακτέρ ετοιμάζονται για τη μηχανοκίνητη πορεία προς το παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς