Δολοφονία επιχειρηματία στην Κύπρο: Συναινούν στην έκδοσή τους οι δύο 28χρονοι που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη

Το «ναι» για την έκδοσή τους στην Κύπρο είπαν οι δύο 28χρονοι που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για την δολοφονία του 49χρονου επιχειρηματία και προέδρου του ποδοσφαιρικού σωματείου Καρμιώτισσα, Σταύρου Δημοσθένους, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά στις 17 Οκτωβρίου στην Κύπρο.

Οι δύο κατηγορούμενοι, ομογενείς από τη Γεωργία και ξαδέλφια μεταξύ τους, οδηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης (Τμήμα Εκδόσεων) και, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, συναίνεσαν στην έκδοσή τους στην Κύπρο.

Υπενθυμίζεται ότι η σύλληψή τους έγινε στη Θεσσαλονίκη με βάση σχετικά ευρωπαϊκά εντάλματα, ενώ, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, και οι δύο αρνούνται την εμπλοκή τους στο έγκλημα.

Ύστερα από την σημερινή εξέλιξη, οι δύο 28χρονοι θα παραμείνουν υπό κράτηση και το επόμενο διάστημα θα δρομολογηθεί η παράδοσή τους από τις ελληνικές στις κυπριακές Αρχές.

Σύμφωνα με τα κυπριακά διωκτικά έγγραφα, κατηγορούνται για «φόνο εκ προμελέτης», πράξη που τελέστηκε στις 17 Οκτωβρίου, στη Λεμεσό.

Οι δύο 28χρονοι διέμεναν μόνιμα στην Κύπρο και μετά το έγκλημα φαίνεται πως διέφυγαν στη Θεσσαλονίκη, όπου ζουν συγγενικά τους πρόσωπα. Εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το προηγούμενο 24ωρο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.