Θεσσαλονίκη: Αρνούνται την εμπλοκή τους στην δολοφονία του Κύπριου επιχειρηματία οι δύο συλληφθέντες – Πώς έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη τους

Το πρωί της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου 2025 αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι δύο 28χρονοι που συνελήφθησαν για την υπόθεση δολοφονίας του 49χρονου επιχειρηματία και προέδρου του ποδοσφαιρικού σωματείου Καρμιώτισσα, Σταύρου Δημοσθένους, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά στις 17 Οκτωβρίου στην Κύπρο. Οι δύο συλληφθέντες αρνούνται την εμπλοκή τους στο έγκλημα.

Οι δύο 28χρονοι είναι ομογενείς από τη Γεωργία, δεύτερα ξαδέλφια μεταξύ τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον οδηγό του οχήματος που ενεπλάκη στο έγκλημα και τον οδηγό του οχήματος διαφυγής των δραστών της στυγερής δολοφονίας. Μετά το έγκλημα, ο οδηγός του βασικού οχήματος επιβιβάστηκε στο όχημα διαφυγής ως συνοδηγός. Σε αυτό το αυτοκίνητο είναι που βρέθηκε γενετικό υλικό και αποτυπώματα, τα οποία συγκρίθηκαν με αυτά των δύο συλληφθέντων, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας.

Ο ένας φέρεται να έχει πυροβολήσει, ωστόσο για τις κυπριακές αρχές και οι δύο συλληφθέντες θεωρούνται εκτελεστές. Τα ευρωπαϊκά εντάλματα βάσει των οποίων έγιναν οι συλλήψεις θα ενεργοποιηθούν στον εισαγγελέα Εκδόσεων.

Οι συλλήψεις

Οι συλλήψεις έγιναν κατόπιν σχετικών ευρωπαϊκών ενταλμάτων, ενημερώθηκαν οι αξιωματικοί του οργανωμένου εγκλήματος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από τους Κύπριους συναδέλφους τους, ότι στην Ελλάδα βρίσκονται δύο ύποπτοι για την δολοφονία του Κύπριου επιχειρηματία. Έγιναν παράλληλες έρευνες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και εντοπίστηκαν στη δυτική Θεσσαλονίκη οι δύο 28χρονοι.

Ο ένας είναι από τις Σέρρες, ενώ ο άλλος γεννήθηκε στη Τσάλκα της Γεωργίας και έχει συγγενείς στη Θεσσαλονίκη. Και οι δύο διαμένουν τα τελευταία 10 χρόνια στην Κύπρο, όπου δραστηριοποιούνται επαγγελματικά.

Στην Ελλάδα φέρεται να έμεναν σε ξεχωριστά σπίτια, γι’ αυτό έγιναν κατ’ οίκον έρευνες σε ανατολική και δυτική Θεσσαλονίκη, παρουσία δικαστικού λειτουργού, με την παρουσία των ίδιων, λόγω των κακουργηματικών διώξεων τις οποίες αντιμετωπίζουν.

Πώς έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη τους

Σύμφωνα με το MEGA, η αστυνομία έφθασε στα ίχνη των δυο εκτελεστών, καθώς αξιοποιήθηκαν και πληροφορίες και εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας. Αρχικά αξιοποιήθηκε μία σειρά στοιχείων από τον εντοπισμό κάποιων προσώπων που σχετίζονται με την κλοπή και την παροχή των οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονική επίθεση.

Ένα πρόσωπο εξ αυτών είναι ένας 57χρονος Έλληνας κρατούμενος στις φυλακές της Κύπρου, ο οποίος προσεγγίστηκε και εντοπίστηκε από τις κυπριακές Αρχές. Από εκεί αντλήθηκαν στοιχεία για τους φυσικούς αυτουργούς της δολοφονίας.

Φαίνεται ότι οι δύο 28χρονοι διέμεναν στην Πάφο και ήρθαν στην Ελλάδα μόνο για να αποφύγουν τη σύλληψή τους. Οι δύο 28χρονοι έχουν λευκό ποινικό μητρώο, καθώς δεν έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Η εμπλοκή της ρωσικής μαφίας

Πάντως, σημαντικά είναι και τα στοιχεία που είχαν αναδειχθεί προ της δολοφονίας για τον άτυχο επιχειρηματία. Υπήρχαν αναφορές από ρωσικές εφημερίδες και ρωσικά ΜΜΕ -πριν από την δολοφονία- ότι είχε σχέσεις με Ρώσους ολιγάρχες, ότι είχε υποβοηθήσει σε διαχείριση ύποπτων κεφαλαίων, ότι είχε τον έλεγχο του λιμανιού της Λεμεσού, καθώς και άλλες ύποπτες δραστηριότητες.

Οι ελληνικές Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο η δολοφονία του επιχειρηματία να σχετίζεται με μέλη της ρωσικής μαφίας, που δρουν και στην Ελλάδα.