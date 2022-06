«Δημογραφικό 2022 – Η μεγάλη πρόκληση» – Κεραμέως: Ποια σχολεία θα λειτουργούν έως τις 17:30 από τον Σεπτέμβριο

Οι δημογραφικές τάσεις, η εκπαίδευση αλλά και το ανθρώπινο κεφάλαιο αναλύθηκαν κατά την τρίτη ενότητα του συνεδρίου, «Δημογραφικό 2022 – Η μεγάλη πρόκληση», που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.

των Κωνσταντίνα Χελιδώνη και Θάνου Μωριάτη

Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, εστίασε στα κοινωνικά και μορφωτικά οφέλη για τους μαθητές των σχολείων, αλλά και για το σύνολο της ελληνικής οικογένειας, στα οποία έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα η κυβέρνηση. Επιπλέον, η υπουργός εξειδίκευσε το μέτρο που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός το πρωί από το βήμα του συνεδρίου για τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των ολοήμερων νηπιαγωγείων και δημοτικών έως τις 6 το απόγευμα. «Το μέτρο θα ξεκινήσει πιλοτικά σε επιλεγμένα σχολεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης αλλά και της περιφέρειας από τον Σεπτέμβριο, με τη διεύρυνση κατά τη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος, να φτάνει αρχικά μέχρι τις 5:30 μ.μ.. Η εισαγωγή των μαθητών στο διευρυμένο πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου θα είναι ελεύθερη, δηλαδή χωρίς τυχόν οικονομικά κριτήρια που πρέπει να πληροί η οικογένεια του μαθητή» περιέγραψε η υπουργός επισημαίνοντας ότι: «ο στόχος είναι διττός, από τη μια η αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, και αφετέρου τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας και των εργαζόμενων». Σύμφωνα με την ίδια, το μέτρο θα ανακουφίσει τις οικογένειες των παιδιών, και παράλληλα, το παιδί θα έχει ποιοτικό χρόνο για παιχνίδι και ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά του, αφού θα καλύπτεται τόσο η μελέτη αλλά και οι δημιουργικές δράσεις στο σχολείο.

Η κ. Κεραμέως επισήμανε, ότι τα προγράμματα βρίσκονται υπό διαμόρφωση, θα προχωρήσουν προσλήψεις, ενώ απώτερος στόχος είναι η επέκταση του ολοήμερου σχολείου ως τις 18.00.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ η εφαρμογή του μέτρου αρχικά θα πραγματοποιηθεί στο 50% των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών που ήδη λειτουργούν ως ολοήμερα, δηλαδή σε 5.000 τμήματα σε όλη τη χώρα.

«Η παρατεταμένη δημογραφική κρίση σε μεγάλο βαθμό είναι και αποτέλεσμα της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης στη χώρα μας» δήλωσε η υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου, επισημαίνοντας ότι ο τρόπος για να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο ζήτημα είναι διττός, είτε απευθείας μέσω οικονομικής ενίσχυσης του νοικοκυριού, είτε μέσω παροχής υπηρεσιών, που απελευθερώνει τον χρόνο της οικογένειας, αυξάνοντας τον χρόνο και τον χώρο που έχουν ώστε να κάνουν οτιδήποτε θελήσουν τα μέλη της. Σχετικά, με το ζήτημα των νέων, οι οποίοι καθυστερούν σημαντικά να φύγουν από το σπίτι της οικογένειάς τους, η ίδια υπογράμμισε ότι όσο πιο πολλές είναι οι ποιοτικές υπηρεσίες, τόσο περισσότεροι νέοι και νέες θα μπορούν να αφήνουν την οικογενειακή εστία.

Σε έρευνα που διεξήχθη με θέμα το κόστος της εκπαίδευσης αναφέρθηκε ο Γενικός Διευθυντής Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ, PhD, Χρήστος Γούλας σχολιάζοντας τα συμπεράσματα αυτής. Ειδικότερα, η έρευνα με στοιχεία του 2019 κατέδειξε ότι οι ιδιωτικές δαπάνες ανέρχονται στη χώρα μας στο 2,2% του ΑΠΕ, πρόκειται για ένα πολύ υψηλό ποσοστό εάν συμπεριληφθεί ότι οι δημόσιες δαπάνες καλύπτουν το 3% του ΑΕΠ. «Οι δαπάνες αυτές προέρχονται και πηγαίνουν στα φροντιστήρια, στην ενισχυτική διδασκαλία, στις ξένες γλώσσες, στο κόστος μεταπτυχιακών σπουδών κ.α. Το θέμα που πρέπει να εξεταστεί είναι το κατά πόσο συνδέεται το εκπαιδευτικό σύστημα, οι δαπάνες στο νοικοκυριό με την αγορά εργασίας, δηλαδή το κατά πόσο επιστρέφεται πίσω και σε πόσο χρονικό διάστημα» περιέγραψε ο Χ. Γούλας.

Στο φαινόμενο της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα, καθώς και στη γήρανση του πληθυσμού αναφέρθηκε ο Δρ. Δημογραφίας, Ερευνητής ΕΚΚΕ, Παύλος Μπαλτάς. «Μετά το 1970 περίπου μια στις 5 γυναίκες δεν αποκτούν κανένα παιδί, καθώς η τελική ατεκνία αγγίζει το 18%, όταν πριν από το 1970, ήταν στο 10%» τόνισε ο Δρ. Παύλος Μπαλτάς επισημαίνοντας ότι σύμφωνα με τα στοιχεία η ηλικιακή ομάδα 25-34 ζουν με τους γονείς τους στην Ελλάδα, σε ποσοστό 60%. «Τα ζευγάρια πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση στη κατοικία και να στήσουν το δικό τους νοικοκυριό» πρόσθεσε ο ίδιος.

Για την ενδυνάμωση του ρόλου της γυναίκας μίλησε η Πρόεδρος και Συνιδρύτρια της Women Act, Μαίη Ζαννή. «Εμείς αναφερόμαστε στην επιλογή, επιλογή να βοηθήσουμε τις γυναίκες που έχουν επιλέξει να κάνουν παιδιά και δεν ψάχνουμε τους λόγους γιατί οι γυναίκες δεν κάνουν παιδιά» τόνισε η ίδια, προσθέτοντας ότι: «οι γυναίκες σαφώς και θέλουν να βγουν μπροστά. Πρέπει να κοιτάξουμε να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση. Και οι επιχειρήσεις πρέπει να κοιτάξουν πως θα κρατήσουν τις γυναίκες στα πιο δύσκολα της χρόνια όταν δηλαδή έχουν μικρά παιδιά στο σπίτι. Πρέπει η Πολιτεία να συνεχίσει να τις στηρίζει» περιγράφει η Μ. Ζαννή. Παράλληλα, η ίδια αναφέρθηκε σε πολιτικές που πρέπει να υλοποιηθούν πιο στοχευμένες προσθέτοντας ότι: «η Πολιτεία είναι στο σωστό δρόμο, οι επιχειρήσεις το ίδιο, χρειάζεται να ενισχυθεί το υποστηρικτικό πλαίσιο.

Το πάνελ συντόνισε η δημοσιογράφος Κάτια Μακρή.