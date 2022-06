«Δημογραφικό 2022 – Η μεγάλη πρόκληση»: Προκλήσεις και Δημοσιονομικές Προτεραιότητες

Το φλέγον ζήτημα του δημογραφικού, που συνδέεται τόσο με την οικονομία όσο και με τον τομέα της εργασίας, συζητήθηκε κατά την πρώτη ενότητα του συνεδρίου, «Δημογραφικό 2022 – Η μεγάλη πρόκληση» με τίτλο «Προκλήσεις και Δημοσιονομικές Προτεραιότητες», που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μελλοντικά ένα μέρος του δημογραφικού ζητήματος θα καλυφθεί από το μεταναστευτικό» δήλωσε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ΟΠΑ, Παναγιώτης Τσακλόγλου, ενώ για το θέμα των νέων Ελλήνων αλλά και τις πολιτικές που υιοθετούνται τόνισε ότι: « σκοπός είναι τα παιδιά μας πρέπει να γίνουν παραγωγικά και να μείνουν στη χώρα μας». Παράλληλα, ο κ. Τσακλόγλου αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση της επικουρικής ασφάλισης, η οποία όπως είπε αποτελεί σημαντική μακρόπνοη διαρθρωτική μεταρρύθμιση με κύριους ωφελημένους τη νέα γενιά που θα απολαύσει υψηλότερες συντάξεις στο μέλλον, υπογραμμίζοντας ότι: «πρόκειται για τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση, η οποία προβλέπει τη σταδιακή μετατροπή της επικουρικής ασφάλισης από διανεμητική σε κεφαλαιοποιητική. Αυτό το σύστημα δημιουργεί σταδιακά κεφάλαιο και δίνει πάρα πολλά αντικίνητρα για την μαύρη εργασία».

των Κωνσταντίνα Χελιδώνη και Θάνου Μωριάτη

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βορείου Τομέα Αθήνας, Τομεάρχης Εσωτερικών, Κώστας Ζαχαριάδης ξεκίνησε την ομιλία του ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν πρέπει να βάλουμε στενά κομματικά γυαλιά στο ζήτημα του δημογραφικού». Ωστόσο, όπως είπε η κυβέρνηση στη πρώτη περίοδο της διακυβέρνησής της προσπάθησε με νομοθετήματα να αντιμετωπίσει το ζήτημα, αλλά βλέπουμε ότι σήμερα οι δείκτες χειροτερεύουν. Στη συνέχεια εξέφρασε μια σειρά από πρωτοβουλίες που θα πρέπει να παρθούν προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης του δημογραφικού όπως είναι: «η αξιοποίηση της τεράστιας περιουσίας του ΕΦΚΑ». Παράλληλα, πρόσθεσε ότι βλέπω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι χωρίς να συμβάλλει και το μεταναστευτικό ισοζύγιο δεν μπορεί να επιλυθεί το δημογραφικό. «Χρειάζεται μία διαφορετική πολιτική και διαφορετικό αναπτυξιακό μοντέλο. Δεν υπάρχει η δυνατότητα μιας πιο αξιοπρεπούς ζωής στα χωριά, ή επίσης λέμε να αντιστραφεί το brain-drain αλλά δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες τομές» πρόσθεσε ο κ. Κ. Ζαχαριάδης.

Ως ένα βασικό και πολυδιάστατο πρόβλημα χαρακτήρισε το δημογραφικό ζήτημα ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παραθέτοντας μια σειρά από δράσεις που «τρέχει» η Τοπική Αυτοδιοίκηση για τη στήριξη της οικογένειας. Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση χρειάζεται μεγαλύτερη στήριξη. «Το σημαντικότερο είναι να βρούμε τον τρόπο που θα επιστρέψουν οι νέοι μας, αλλά και τον τρόπο να μη φύγουν άλλοι νέοι. Θεωρώ, λοιπόν, από αυτό το βήμα, ότι σήμερα η ευαισθητοποίηση και η συναίνεση όλων μας είναι η αρχή, αρκεί μετά από το συνέδριο να μη τα ξεχάσουμε» περιέγραψε ο περιφερειάρχης.

Ο καθηγητής Δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βύρων Κοτζαμάνης στην τοποθέτηση του σημείωσε την σταθερά αυξανόμενη τάση του προσδόκιμου της ηλικίας και την ταυτόχρονη επιβράδυνση στο χρόνο ζωής σε καλή κατάσταση υγείας. Επεσήμανε πως εάν αυτή η τάση συνεχίσει θα παρατηρηθεί και άλλο η συρρίκνωση της γονιμότητας και η γήρανση του πληθυσμού. «Ο ρόλος (του δημογραφικού) δεν έχει γίνει κατανοητός, ούτε από την κοινωνία, ούτε από τις πολιτικές ηγεσίας. Πάραυτα, την τελευταία πενταετία γίνεται όλο και πιο επίκαιρο και η κοινωνία έχει αρχίσει να προβληματίζεται. Η δημογραφική παιδεία στη χώρας μας είναι ελλιπής. Οι πολιτικοί μας αρχίζουν να κατανοούν ότι ο πληθυσμός παίζει σημαντικό ρόλο στη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Και πλέον αρχίζει και κινείται κάτι. Και με κάνει να είμαι σχετικά αισιόδοξος» υπογράμμισε ο καθηγητής.

Ο επικεφαλής Οικονομικός Σύμβουλος Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης επεσήμανε ότι ο πρωθυπουργός αντιμετωπίζει το πρόβλημα του δημογραφικού με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. «Προφανώς το θέμα των γεννήσεων και των θανάτων είναι πολύ σημαντικό» τονίζοντας ότι οι γεννήσεις έχουν μειωθεί σημαντικά. «Κατά τη διάρκεια της κρίσης έφυγαν περίπου 500 χιλ συμπολίτες μας, οπότε η αντιστροφή του brain drain πρέπει να μας απασχολεί» πρόσθεσε ο κ. Αλ. Πατέλης.

Παράλληλα, ανέφερε ότι εάν το θέμα του δημογραφικού το προσεγγίσουμε καθαρά από οικονομική διάσταση τότε μείζον ζήτημα είναι το θέμα της εργασίας. «Μόλις το 37% του πληθυσμού εργάζεται σήμερα στην Ελλάδα» πρόσθεσε επισημαίνοντας ότι θα πρέπει η κάθε κυβερνητική πολιτική να βοηθά στο να μεγαλώσει αυτό το νούμερο. Στην ίδια κατεύθυνση εξέφρασε την ανησυχία του και για την απασχόληση των γυναικών, η οποία διαθέτει το χαμηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε. τονίζοντας την ανάγκη για πολιτικές που ενθαρρύνουν τις γυναίκες να μπουν στην αγορά εργασίας αλλά και για να προαχθούν οι ίσες ευκαιρίες.

Ως μια θεματολογία που αφορά εξίσου το ίδιο και τον ιδιωτικό τομέα χαρακτήρισε το δημογραφικό ζήτημα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Accenture Greece, Δρ. Κυριάκος Σαμπατακάκης. «Στόχος της εταιρείας είναι οι άνθρωποι μας να μπορούν να εκφράσουν τον εαυτό τους χωρίς προκαταλήψεις, όχι για να μπορούν είναι πιο παραγωγικοί, αλλά και για λόγους ευημερίας και ευεξίας» ανέφερε, ενώ τόνισε: «ότι στην εταιρεία μας έχουμε προσπαθήσει να δημιουργήσουμε κουλτούρα οικογένειας. προσπαθούμε να στηρίξουμε τις εργαζόμενες μητέρες και κατά τη γέννα αλλά και μετά, ώστε να μην αισθάνονται ότι επειδή γέννησαν έχασαν το τραίνο των προαγωγών».