“Δημογραφικό 2022 – Η μεγάλη πρόκληση” – Μητσοτάκης: Θα επεκταθεί το ωράριο σε παιδικούς σταθμούς και δημοτικά

Στο συνέδριο «Δημογραφικό 2022- Η μεγάλη πρόκληση» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Των Κωνσταντίνας Χελιδώνη, Θάνου Μωριάτη

«Εδώ και μια δεκαετία ο πληθυσμός μειώνεται, οι γεννήσεις υπολείπονται σημαντικά των θανάτων, ενώ στη διάρκεια της δεκαετίας της οικονομικής κρίσης η μείωση των Ελλήνων υπολογίζεται σε 450.000 άτομα» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας τη σημασία ενός από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας, με την πιο φλέγουσα διάστασή του να είναι η οικονομική και κοινωνική.

Ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρέθεσε μια σειρά από ενέργειες και κομβικές πολιτικές που υλοποιεί η Πολιτεία για αντιμετώπιση του δημογραφικού σημειώνοντας ότι: «η Πολιτεία εργάζεται σήμερα όσο ποτέ για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι εξετάζεται σοβαρά από την κυβέρνηση το ζήτημα της ένταξης, στην ελληνική κοινωνία, των νόμιμων μεταναστών, καθώς όπως είπε: «πρόκειται για μια απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με την έλλειψη χεριών, τόσο στον πρωτογενή τομέα, όσο και σε άλλους κλάδους. Επιπλέον, η συνειδητή ένταξη αλλοδαπών στη χώρα θα ανακουφίσει την πληθυσμιακή υποχώρηση».

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε νομοθετικό έργο, το οποίο θα προβλέπει την παραχώρηση επταήμερης άδειας σε γυναίκες που υποβάλλονται σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, τονίζοντας ότι:

«Πρόκειται για μια νομοθετική πρωτοβουλία που θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες και θα υλοποιηθεί μέχρι τέλος Ιουλίου». Πρόκειται για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως ανέφερε ο Κ. Μητσοτάκης.

Κατά την ομιλία του στάθηκε ιδιαίτερα στους λόγους που ώθησαν την πλειονότητα των νέων Ελλήνων, με υψηλή μόρφωση να μεταναστεύσουν υπογραμμίζοντας ότι: «δεν ήταν μόνο η αναζήτηση δουλειάς, ήταν και η αίσθηση ότι η Ελλάδα είναι μια βαθιά αναξιοκρατική κοινωνία. Άρα για να γίνει η χώρα πιο δίκαιη και ελκυστική δεν πρέπει να μας απασχολεί μόνο η οικονομική διάσταση, χρειάζεται να παλέψουμε και να αγωνιστούμε για κάτι βαθύτερο. Να παλέψουμε για μια πιο δίκαιη Ελλάδα. Σίγουρα είναι η πάταξη της εργασίας, η στέγαση, η δημόσια υγεία, τα ατομικά δικαιώματα, η ασφάλεια, η ισορροπία ζωής εργασίας και η αξιοκρατία». Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το πρόβλημα του δημογραφικού προβλήματος και μέσα από αριθμούς περιγράφοντας ότι: «πριν από 50 χρόνια, το 1962, μόλις το 8% του πληθυσμού ήταν άνω των 65 ετών, ενώ το 26% ήταν κάτω των 14 ετών. Σήμερα, το 23% του πληθυσμού είναι άνω των 65 ετών, και μόλις το 14%, κάτω των 14 ετών».

Στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται σε τελική ευθεία προετοιμασίας η επέκταση του ωραρίου των παιδικών σταθμών αλλά και των δημοτικών σχολείων έως τις 18:00, ανακουφίζοντας περισσότερο τους γονείς στο σπίτι, αλλά και η στελέχωση των μονάδων υγείας σε νησιά από γυναικολόγους και παιδιάτρους.