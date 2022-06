“Δημογραφικό 2022-Η μεγάλη πρόκληση” – Νίκος Χατζηνικολάου: Στην Ελλάδα έχουμε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας στην ΕΕ

Τις εργασίες του Συνεδρίου «Δημογραφικό 2022- Η μεγάλη πρόκληση» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting άνοιξε ο εκδότης-διευθυντής της Realnews, Νίκος Χατζηνικολάου, ο οποίος αναφέρθηκε στο τεράστιο πρόβλημα του δημογραφικού τονίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια η επιστημονική κοινότητα κρούει με ολοένα και μεγαλύτερη ένταση τον κώδωνα του κινδύνου για την γήρανση του πληθυσμού της χώρας και την όξυνση του φαινομένου της υπογεννητικότητας.

των Κωνσταντίνα Χελιδώνη, Θάνου Μωριάτη

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ανέφερε τις βασικές επισημάνσεις των επιστημόνων, οι οποίες όπως είπε προκαλούν μεγάλη ανησυχία. Στην Ελλάδα, όπως είπε, έχουμε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, η χώρα μας βρίσκεται σε έντονο καθοδικό ρυθμό μείωσης του πληθυσμού της από το 2011, οπότε και καταγράφηκε αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων για πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Ο πληθυσμός μας μειώνεται κατά 450.000 άτομα κάθε δεκαετία. Επιπλέον, μέχρι το 2050 προβλέπεται ότι θα είμαστε λιγότεροι και γηραιότεροι. Σύμφωνα με την απογραφή που διενήργησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή το 2021, ο πληθυσμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 10,679 εκατ. και οι επιστήμονες εκτιμούν ότι σε 30 χρόνια από σήμερα θα έχει υποχωρήσει κάτω από το όριο των 9 εκατ. Και τότε, το 36% των κατοίκων της Ελλάδας θα είναι άνω των 65 ετών» περιέγραψε ο Ν. Χατζηνικολάου.

Στις εργασίες του συνεδρίου-το οποίο μεταδίδεται και διαδικτυακά από το dimografiko.gr, το real.gr και το enikos.gr, συμμετέχουν όλοι όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση της μείζονος πρόκλησης του δημογραφικού. Κορυφαίοι Κυβερνητικοί και Κρατικοί αξιωματούχοι από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής – ερευνητικής κοινότητας, δημόσιοι και ιδιωτικοί Φορείς θα καταγράψουν τις βασικές αιτίες που πυροδοτούν την βόμβα του δημογραφικού και θα παρουσιάσουν λύσεις και προτάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου.