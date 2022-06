“Δημογραφικό 2022 – Η μεγάλη πρόκληση” – Φον Ντερ Λάιεν: Έτσι αντιμετώπισε το πρόβλημα η Εσθονία

Τη σημαντικότητα του δημογραφικού ζητήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο προέταξε στον χαιρετισμό της κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου «Δημογραφικό 2022- Η μεγάλη πρόκληση» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν.

Όπως ανέφερε η κορυφαία Ευρωπαία Επίτροπος οι δημογραφικές αλλαγές αποτελούν ένα θέμα που επηρεάζει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, και παράλληλα είναι ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με την πρόσβαση σε ισάξιες ευκαιρίες για όλη την κοινωνία.

Η Φον Ντερ Λάιεν έκανε ξεχωριστή αναφορά στο παράδειγμα της Εσθονίας η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με σημαντικά δημογραφικά προβλήματα στα τέλη του ’90 και αναγκάστηκε να προχωρήσει σε αλλαγή στρατηγικής ενσωματώνοντας την άδεια μετ’ αποδοχών και για τους δύο γονείς, μία κίνηση που επανέφερε την Εσθονία σε θετικά νούμερα γονιμότητας μετά από χρόνια πτώσης.

«Οι πολιτικοί μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Η κοινωνία και τα ζευγάρια μπορούν να ενθαρρυνθούν με τα σωστά κίνητρα» επεσήμανε χαρακτηριστικά αναφέροντας ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί αγαπούν τις πατρίδες τους και είναι λαοί που θα επιλέξουν να μείνουν σε αυτές εάν τους παρέχονται οι σωστές υποδομές.

